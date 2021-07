'Bolillo' Gómez le baja el pulgar a Teo: 'hay hombres en esa posición'

No quieren saber de Teófilo Gutiérrez en Independiente Medellín. El rumor que habrían echado a andar desde el entorno del propio jugador cayó muy mal y ahora esa puerta parece totalmente cerrada.

El último en ponerle llave al cerrojo fue el entrenador Hernán 'Bolillo' Gómez, para quien la sola idea fue básicamente una sorpresa,



“El equipo ya está confirmado. Lo de ‘Teo’ nunca lo hemos tocado porque ya tenemos hombres en esa posición. Hay jugadores muy importantes como ‘Vlacho’ [Vladimir Hernández], Edward López, Diber Cambindo, Adrián Arregui, que es un hombre que me da muy buenas ideas”, dijo el DT en Planeta Fútbol de Antena 2.



Sabe que tiene debilidades, expuestas en el estreno de la Liga II (empate 1-1 con Águilas), pero no piensa en el barranquillero: “dentro de la conformación del equipo me di cuenta que viendo el primer partido uno analiza que a veces debe cambiar una idea por otra. Quedamos descubiertos en el mediocampo, por ejemplo. Yo pienso que los equipos necesitan dos filtros”, dijo.



De esta manera, el futuro del atacante sigue en el limbo. Al menos ahora sabe que en el DIM no hay espacio.