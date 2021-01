'Bolillo', complacido por el resultado: sabe que el DIM puede dar más

Deportivo Independiente Medellín superó 2-1 a Patriotas en un partido donde le costó poco más de un tiempo en resolverlo, el conjunto rojo de Antioquia fue sorprendido por los boyacenses, quienes se estrenaban en la Liga, jugando sin complejos como visitantes. Al final del partido y con la victoria en favor del poderoso, su técnico Hernán Darío Gómez valoró el esfuerzo de sus dirigidos, pero advierte que será más exigente y que las virtudes de su rival, lo pusieron en alerta para corregir sus errores.

“Hubo un rival que nos fueron desnudando cosas para poder mejorar después, en el primer tiempo fuimos imprecisos, no logramos descifrar la manera de jugar de Patriotas. Porque cuando ellos no tenían la pelota, cerraban bien las líneas y cuando la tenían, los abrían bien y nos complicó mucho, porque quisimos ir a jugar el primer tiempo contra un rival muy bien trabajado. En el segundo tiempo aprovechamos la elaboración, con pases cortos y largos, fuimos desgastando y encontrando los espacios jugando”, indicó Gómez.



Además, el ‘Bolillo’ remarcó que “estamos convencidos que debemos ser inconformes, tratando de mejorar, nos exigimos bastante. En este partido tuvimos cosas buenas como que volvimos a remontar, supimos del juego en el segundo tiempo, porque en el primero estuvimos confundidos, perdiendo mucho balón en la elaboración de juego”.



Sobre el rival, Gómez declaró que “me gustó este Patriotas, porque vimos un equipo con mucho orden, con jugadores de buena disposición y que, en el video, nos permitirá seguir mejorando en nuestra manera de jugar”.



En cuanto al debut de Matías Mier en el equipo antioqueño y si lo ve complementario con Javier Reina, Hernán Darío sostuvo que “Matías (Mier) es un hombre que entró en la colectividad, fue solidario, ayudando a los compañeros y también estuvo en opciones importantes para generar juego y llegar al arco contrario con nuestro estilo. Si juegan dos ‘malos’, porqué tanto Javier (Reina) como Matías (Mier) son dos buenos jugadores no se van a complementar, no le veo ningún problema con eso”.



Finalmente, además del triunfo, ‘Bolillo’ destacó que “lo que más me gustó fue que el equipo entendió que debía ser seguro cuando está elaborando, que cuando jugó corto, volvió a jugar largo y que remontó”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8