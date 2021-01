'Bolillo' y la fuerte crítica a la formación de jugadores colombianos

En su segunda etapa como entrenador de Independiente Medellín, Hernán Darío Gómez le busca imprimirle su estilo a un equipo que venía falta de confianza y arrastrando resultados negativos. Este lunes en declaraciones con el programa ‘Espn FC’ el ‘Bolillo’ fue crítico con la formación de jugadores jóvenes en Colombia y los describió que estaban todavía ‘en obra negra’.

“Yo llegué al Medellín y vi jugadores que no conocen nadie, que no han jugado, ganan un platal, salen con Louis Vuitton, sus gafas, su pelito amarillo, su pintica y llaman la atención, pero afuera de la cancha. Entonces ¿para dónde vamos? ¿qué está pasando acá? Hay jugadores profesionales en el Medellín que no tenían ni voz ni voto y mandaban los pelados, son figuras sin jugar”, comentó.



Además, el estratega señaló que “les preguntas, ¿cuántos títulos has ganado? ¿cuántos goles ha marcado? No te responden y por ahí es que está fallando el fútbol. Porque en divisiones menores y en sub 20 no se está trabajando de la mejor manera. La cabeza de muchos jugadores está en echar pinta, están pensando en vez de jugar en Selección Antioquia, Nacional, Medellín o en Santa Fe, sino en jugar en Europa, cuando muchos están en obra negra”.



Finalmente, el ‘Bolillo’ destacó que “si dicen esos pelados que en Europa los van a formar, pero no van a jugar. Estamos equivocados y apresurados en la formación y en cambiar el estilo del fútbol. Nosotros no estamos jugando como vivimos sino como nos quieren imponer, para sacar títulos y quedar campeones del mundo. Nosotros no estamos para ser campeones del mundo todavía”.



Independiente Medellín se prepara para encarar la semifinal de la Copa Colombia, trofeo que ya alcanzó en 2019 y están en busca de defenderlo. Aunque antes deberán superar este miércoles al Deportes Quindío en Armenia.

Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8