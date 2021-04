¡Mal momento! Cardona y el resultado adverso que lo margina en Boca

No está, al menos por estos días, del lado de la suerte: Edwin Cardona ha sido reportado como novedad médica en Boca Juniors, justo cuando está regresando de una baja por lesión.

El club xeneize informó sobre la salud de la plantilla y advirtió que el colombiano debe salir de nuevo de los planes de Miguel Ángel Russo, un aislamiento preventivo.



"Los jugadores Edwin Cardona y Marcos Rojo este domingo dieron positivo de Covid 19 en el test rápido y fueron aislados preventivamente a la espera del resultado del PCR", señaló el club en su cuenta oficial de Twitter.



El colombiano no tuvo minutos en el último triunfo contra Atlético Tucumán (3-1) porque la idea era reservarlo para el debut en Copa Libertadores contra The Strongest en La Paz, pero ahora no estará disponible, lo cual genera incertidumbre en el equipo, que sufre por generación ofensiva cuando no está el zurdo.



Cardona viene de una baja de un mes por un problema muscular. Volvió el pasado 11 de abril y ahora estará de baja por el tiempo que se tarden en Boca en completar los exámenes y el protocolo.