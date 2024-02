Sí paga y es puntual: colega de Dayro revela cuánto gana por asistirlo

Cada quien elige cómo motivar a los suyos: un regalo, una caricia, un reto, lo que sea que funcione para lograr un bien común ya tiene total validez. ¿Que a veces no parece un objetivo de un grupo sino pura vanidad individual? Puede pasar, pero si tiene la aprobación de todos, a nadie debería ofender.

A Dayro Moreno, por ejemplo, lo desvela convertirse en el máximo anotador de la Liga colombiana, una meta que ya está a solo dos anotaciones y que parece pura cuestión de tiempo. Sin embargo, él sabe que no llegará al récord si su equipo no lo ayuda, si no hay quien le ponga el balón en el área rival, donde él es letal. Y, muy a su manera, ideó una estrategia de motivación que está a punto de darle resultado.



Este miércoles, su compañero Billy Arce contó lo que era un secreto a voces: que el atacante tolimense les paga en efectivo a sus compañeros por cada asistencia que le permita anotar. ¿Soborno? Para el picante delantero es simple y llana motivación.



¿De cuánto estamos hablando? Según él jugador del Once Caldas, 300.000 pesos colombianos por cada balón para gol que le dejan.



"Tres o cuatro asistencias que le tengo mal contadas. Dayro cumple, siempre", reveló Arce en charla con el Vbar de Caracol Radio.



¿Y si le suben la tarifa ahora que está tan cerca? "Sería algo bueno, pero no”, dijo entre risas el jugador sobre los 500.000 que sugirieron los periodistas.





Para Arve, la prioridad sigue siendo el Once Caldas y no Dayro Caldas: "Para el grupo en especial, claro que nos entendemos bien con Dayro, si se puede asistir y en la posición en la que uno está encargado. Se sabe cómo es un delantero, un goleador, que en el área, como todos saben, son egoístas, pero al contrario, feliz de compartir equipo con Dayro”, dijo.



“El objetivo es entrar en los ocho, por nosotros, la hinchada, la dirigencia, estamos de a poco intentando conseguir puntos que hemos dejado escapar fácilmente”, concluyó Billy Arce.