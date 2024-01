Dolor de Espinosa: único rescatable en Nacional y su delicada lesión

Atlético Nacional amaneció entre el desconcierto por la goleada contra América de Cali y la preocupación por su más rutilante refuerzo.

El equipo verdolaga fue goleada 4-1 en el Pascual Guerrero, en una noche aciaga para la defensa, que cometió insólitos errores y los pagó con goles.

​

Todo lo que podía salir mal en el cancha salió así y eso lo aprovechó un rival con muchas alternativas ofensivas, que supo castigar con tantos de Ramos, Sarmiento, Holgado y Valencia y que no dio respiro, una situación que reconocieron el técnico Jhon Bodmer y el capitán Dorlan Pabón, quienes ofrecieron excusas a la hinchada por el pobre desempeño del equipo.

​

Y aún así, esa no fue la peor noticia, pues apenas es la fecha 2 y hay mucho margen para tomar los correctivos necesarios. Ahora hay preocupación por el defensor Bernardo Espinosa, el fichaje de la temporada, quien llegó del Girona de España y salió lesionado.

​

El caleño sangró durante buena parte del compromiso y tuvo que cambiarse tres veces de camiseta, tras un fuerte choque en el área, en un intento de rechazo. Fue el único rescatable en el equipo de Bodmer, el que mostró más rebeldía ante la adversidad y el que marcó el gol del descuento.

​

Este mismo martes, el jugador tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica que, según confirmó FUTBOLRED, ocupó a los médicos durante toda la mañana y, sobre la 1:00 p.m., aún no había terminado.

​

El defensor será baja por un tiempo que aún es indeterminado y es otro golpe más, para una plantilla con varias bajas por convocatoria de Selección Colombia Sub-23 y bajos rendimientos de algunos jugadores.

​

Noticia en desarrollo...