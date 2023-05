Roma resguardó su resultado y es finalista de Europa League

Bayer Leverkusen recibió a Roma en la vuelta de las semifinales de la Europa League, donde el equipo dirigido por José Mourinho llegaba con la mínima ventaja para llegar a la gran final. Ese marcador en la ida fue suficiente para llegar al último partido de la competencia.

El partido entre ambos fue bastante parejo y los dos no mostraron su mejor versión en este partido, aunque Bayer Leverkusen fue quien hizo todo lo posible para llegar al gol que empatara la serie, pero Roma se plantó bien para evitar el empate en el global.



Tras un empate sin goles y pocas acciones en los primeros 45, ambos dejaron todas las acciones para el complemento, donde el que más intentó fue Leverkusen.



Roma no paró su idea de defender el gol de la ida y no hizo mucho por atacar, por lo que los alemanes se volcaron al ataque, pero no tuvieron profundidad. Sin embargo, la intensidad se marcó en los últimos diez minutos, donde el local intentó por todos los lados.





En el minuto 81 Sardar Azmoun casi adelanta a Leverkusen tras hacer un gran remate al primer toque desde el borde del área que luego, se fue cerca al costado izquierdo.



Igualmente, en el minuto 85 llegó de nuevo otro susto para Roma, en la que Jeremie Frimpong intentó marcar dentro del área, pero un defensor de la visita logró rechazar ese balón para evitar hacer un nudo dentro del área.



Sobre el tiempo de adición hubo muchas infracciones por parte de ambos equipos debido a la necesidad de cada uno de ir por el objetivo, por lo que se llenaron de tarjetas amarillas y eso no dejó que el juego progresara.



Finalmente, Roma defendió su mínima diferencia conseguida de local y clasificó a la gran final de la Europa League, donde José Mourinho espera consagrarse con su equipo en el Puskás Aréna de Budapest el 31 de mayo de 2023.