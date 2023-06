Barra de Santa Fe no aguanta gestión de Méndez y rompieron el silencio

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Liga BetPlay 2023-I, resultado que terminó siendo el producto de una irregular campaña que tuvieron a lo largo del semestre. Además, actualmente están sin técnico y aún no cierran al nuevo timonel.

Pese a que aún siguen disputando la Copa Sudamericana, el conjunto cardenal está obligado a ganar sus dos partidos que le faltan contra Universitario y Goías, donde seguramente estará el interino Gerardo Bedoya.



Con respecto a ese bache deportivo de Santa Fe, los que se pronunciaron fueron sus hinchas, siendo la barra brava denominada ‘Guardia Albiroja Sur´ la que expresó su opinión sobre el manejo que ha tenido el presidente Eduardo Méndez, dejando claro que están en desacuerdo con algunas decisiones y que han apoyado lo que más han podido.



“Desde que Eduardo Méndez asumió la presidencia por segunda ocasión, no hemos observado un proyecto deportivo convincente, estructurado, ni ajustado a la altura y exigencia que el primer campeón colombiano demanda, fiel a nuestros principios, hemos ofrecido nuestro respaldo para salir de la crisis, hemos estado como ninguna otra hinchada en el país", menciona la Guardia Albi Roja Sur en el comunicado.



De igual manera, la barra explicó que no busca un enfrentamiento con la dirigencia y han mantenido un respeto, resaltando que han ido a acompañar a partidos en otras ciudades.



“No hemos querido una confrontación con los dirigentes de Santa Fe, al contrario, hemos alentado más fuerte, hemos viajado a las canchas visitantes en gran cantidad con la única ilusión de lograr revertir los malos resultados; pero por mucho que nosotros lo intentemos desde el aliento, no logramos cubrir los enormes errores que se cometen desde la parte directiva”.



🖋️ Comunicado Oficial pic.twitter.com/jg1sSYASCJ — LA GUARDIA ALBI-ROJA SUR (@lgars_Oficial) June 2, 2023

Por último, la Guardia Albi Roja Sur que buscaron no callar más ante la difícil situación, pero que seguirán alentando y apoyando a Santa Fe para lograr entre todos revertir el mal momento deportivo.



“Estamos dispuestos a redoblar esfuerzos para salir de esta coyuntura, pero no podemos seguir callando ante las pésimas decisiones tomadas por la cabeza de la institución. Todos conocemos la difícil situación económica que atraviesa el club, somos conscientes de ello”, finaliza el comunicado.





Por ahora, Santa Fe sigue en búsqueda de su nuevo DT y se espera que en los próximos días se entreguen noticias al respecto, pues juegan partidos decisivos en Sudamericana y no se tiene con claridad quién dirigirá.