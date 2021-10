Perlaza, tranquilidad y mentalidad fuerte al servicio de Nacional

Una de las piezas claves en el buen momento de Atlético Nacional es Baldomero Perlaza, el volante vallecaucano sigue creciendo partido a partido y aunque no fue convocado a la Selección Colombia, para los partidos de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar de este mes de octubre, el jugador sigue trabajando para mejorar y afrontar los próximos juegos claves en el equipo verdolaga.



Sobre su no llamado a la Selección, qué cree que ocurrió para no ser citado y los jugadores que convocó Reinaldo Rueda, Perlaza expresó que “lo tomo con tranquilidad, mi cabeza está en Atlético Nacional, haciendo las cosas bien, preparándome fuertemente, seguir mejorando. Yo creo que todo va llegando a su tiempo. Con todo respeto, esa pregunta le compete al profesor Reinaldo Rueda. Con respecto a los jugadores convocados, hay un gran equipo, con la mentalidad de sacar los nueve puntos. Sé que nos van a representar muy bien, ojalá consigamos muy buenos resultados para ir encaminando la clasificación al Mundial de Catar”.



Pensando en el juego del próximo sábado contra Deportivo Pereira, Perlaza indicó que “se ha venido trabajando muy bien, vamos a enfrentar a un gran rival, vamos a la ciudad de Pereira con la mentalidad de ganar. Ellos vienen haciendo las cosas muy bien, hay que tener cuidado con la pelota quieta, nosotros debemos controlar sus fortalezas, aplicar nuestra idea de juego, ojalá podamos disfrutarlo y sacar los tres puntos”.



Además, la idea es seguir sumando en la Liga, porque tenemos la tabla de la clasificación, hay que luchar en la parte alta. No es fácil, los rivales también trabajan. En la Copa tenemos mucha ilusión, no va a ser fácil, estamos muy cerca y esperemos que todo salga muy bien”.



En cuanto al tema de la rotación, Baldomero declaró que “si por mí fuera, jugaría todos los partidos. Eso no solo lo pienso yo, sino todos los jugadores. Pero hay que ser consciente que el cuerpo se cansa y se deben hacer rotaciones. Dependiendo de cada partido, el preparador físico analiza qué ejercicios sirven para llegar de la mejor manera en el juego siguiente”.



El volante se refirió sobre los canteranos, especialmente Nelson Palacios, quien compite en su posición como volante de marca. “(Nelson) Palacios es un gran jugador, se ha venido preparando muy bien, poco a poco se está ganando su espacio. El equipo lo ha recibido muy bien y es importante que entren a sumar los canteranos, ojalá siga por esa senda, mejorando, pensando en lo que viene”.



Finalmente, el ex Santa Fe habló sobre la idea de juego del equipo y la evolución de los rivales para contrarrestar el estilo del equipo verdolaga. “Los equipos analizan nuestro juego, miran cómo nos pueden apretar. Pero nosotros también estamos analizando variaciones, sin descuidar nuestra identidad de juego, todo depende de lo que nos vayan proponiendo, nosotros tener las armas necesarias para sacar limpia la pelota y que les llegue bien a los delanteros. En algún momento nos iba a pasar, pasó con Pasto, nos cerraron bien las líneas. Pero estamos tranquilos, analizamos los errores, hicimos correcciones y esperamos que podamos mostrar un mejor trabajo este fin de semana”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8