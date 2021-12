¡No brilló más! Osorio no ha podido desde que volvió a Colombia

Luego de tener un paso muy exitoso en el fútbol del exterior, Juan Carlos Osorio, no ha podido consolidar su idea de juego en el fútbol colombiano. Cuando todos pensamos que la vuelta del ex técnico de México, le iba a dar un plus al FPC, todo se quedó en palabras y los resultados no respaldaron su proceso tanto en Atlético Nacional ni mucho menos en la actualidad en América de Cali.



Osorio comenzó hacer un referente en el análisis del fútbol colombiano, cuando tuvo la temporada de oro en la escuadra verdolaga, dejando en sus vitrinas 6 trofeos: 3 ligas, 2 copas Colombia y una Superliga en el año 2012. Además, de empezar el proceso para que el verde de la montaña obtuviera su segunda Copa Libertadores.

Pero hablando de su retorno al FPC, no ha sido el más exitoso, teniendo en cuenta que en 2019 II, volvió a Atlético Nacional para sustituir al técnico Paulo Autuori. Desde allí no ha podido consolidar su idea de juego, quedando eliminado de todas las competiciones que ha disputado con equipos colombianos.



Atlético Nacional 2019 II



Luego de tener una fase de todos contra todos excelente y quedar en la primera posición con 35 unidades, pero en los cuadrangulares se desinfló el equipo y quedó eliminado de este certamen, ocupando la tercera casilla con 8 puntos, tres menos que el primero, Junior de Barranquilla.



2020



Durante este año, Osorio disputó 3 torneos (Sudamericana, Copa Colombia , Liga local). En la Copa Sudamericana, sorprendió al quedar eliminado en segunda fase a manos de River Plate (Uruguay) con un resultado global 4-2.



En la Liga Betplay, tampoco pudo florecer su proceso, a pesar de clasificar a las fases finales, el América de Cali, lo venció en los cuartos de final, dejando dudas en la continuidad del estratega en el equipo antioqueño. resultado global 4-2.



La Copa Betplay tampoco fue la excepción, en esta oportunidad fue el Deportes Tolima quien lo eliminó en la fase de cuartos de final con un marcador global 2-0.



Con estos resultados Juan Carlos Osorio dejó de ser el estratega de Atlético Nacional.



América de Cali 2021 II



El debut del técnico pereirano, no fue el esperado, teniendo en cuenta que su primer reto era la Copa Sudamericana, la cual quedó eliminado en la fase de octavos de final a manos de Paranaense (Brasil) con un global de 5-1.



En la Copa Betplay, su verdugo fue su rival de patio, el Deportivo Cali, quien lo venció 3-2 en la fase de cuartos de final.



Ahora, en la liga, Osorio se despide de la opción de pelear el título una fecha antes de finalizar los cuadrangulares, luego de salir derrotado en su casa frente al Deportes Tolima 1-0.



Con estos resultados, se pone en duda la continuidad del estrega Juan Carlos Osorio al mando del América de Cali para el próximo año.