Se cocina regreso de Ayron del Valle: equipo del FPC que lo ficharía

Ayron del Valle se convirtió en una de las nueve bajas que anunció Once Caldas para el 2023, pero uno de los equipos que ya defendió estaría cerca de anunciarlo como su nuevo goleador. Se trata del Deportivo Pasto, en el que jugó en 2012, después de jugar para DIM, Huila y firmar su primera etapa en el 'Blanco blanco'.



Desde la capital nariñense se supo que el atacante cartagenero, quien no tuvo la mejor temporada con Once Caldas en 2022, habría presentado exámenes médicos en la mañana de este martes, a fin de convertirse en la nueva pieza en ataque para Flabio Torres. Del Valle quiere volver a ser protagonista como lo fue con Millonarios.

La periodista Paola Rivadeneira contó en sus redes sociales: "Los jugadores Joffre Escobar, Billy Arce, Bryan Cabezas, Daniel Moreno, Darwin López, Didier Pino, y Ayron ya se encuentran haciendo sus exámenes médicos el día de hoy con Deportivo Pasto".



Del Valle, quien ha jugado para importantes clubes de Colombia y México, jugó en 2021 con Juárez y Venados, y en 2022 regresó queriendo brillar en Once Caldas.



La buena noticia para los hinchas volcánicos es que además de la continuidad del técnico Flabio Torres, el club anunció la renovación de importantes fichas como Diego Martínez, Andrés Cabezas, Mateo Garavito, Cristian Tovar, Jerson Malagón, Juan Camilo Roa, Pedro Valoyes y Camilo Ayala, entre otros.