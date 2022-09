Avanza el pleito entre Patricio Camps y Santa Fe: ¿quién ganará?

Es una de esas historias en las que dura más el final que la unión misma. Patricio Camps e Independiente Santa Fe se quedó en la expectativa y ahora, al parecer, va para un divorcio largo y tedioso, con abogados de por medio que escribirán el último capítulo.

La historia es más bien simple: al técnico argentino llegó bajo la administración de Juan Andrés Carreño y se fue poco después, cuando Eduardo Méndez había asumido la presidencia.



Las cosas entre ambos no fueron nunca fluidas, pero importó poco pues fueron los malos resultados los que condenaron al entrenador. Sin embargo, para el DT y su asistente, Martín Posse, lo que hubo en realidad fue un despido injustificado, razón por la cual acudieron ante la FIFA para exigir una millonaria indemnización. En primera instancia, dicha entidad les dio la razón y decidió que el club les pagara una cantidad cercana a los 1.000 millones de pesos.



A Santa Fe el fallo no le parece justo y por eso el caso acabó en el TAS, donde en las últimas horas se registraron avances. Ambas partes fueron escuchadas por los jurados del caso, se escucharon testimonios de ambas partes, por un lado el recordado Pascual Lezcano, hoy gerente de la Selección de Venezuela que dirige José Pékerman, mientras que por el otro expusieron sus argumentos el arquero Leandro Castellanos y el gerente Agustín Julio.



El equipo bogotano insiste en que no está obligado a pagar porque fueron los argentinos los que habrían abandonado sus cargos. Tan seguro está de sus argumentos que exige una cantidad cercana a los 740 millones de pesos, más los honorarios de los abogados y los costos del proceso en Suiza, como compensación.



Los argumentos, entonces, se han escuchado en una audiencia que duró un poco más de cuatro hora y tras la cual, más o menos hacia final del año, habría una decisión definitiva. Considerando que el vínculo entre Camps y Santa Fe fue en 2019, el final ya es más largo que la mejor parte de la historia...