Nacional sigue con esperanzas de clasificar: lo que le queda por Liga

Atlético Nacional volvió a la senda de la victoria este domingo 24, cuando el conjunto de Pablo Repetto venció 1-0 a Deportivo Pasto y cortó una recha negativa de ocho encuentros sin triunfos, lo que los hizo subir a la decimosexta casilla con 13 puntos, lo que lo mantiene con mínimas opciones de clasificar.

Sin embargo, el conjunto antioqueño tendrá un calendario bastante complicado en caso de conseguir grandes resultados, y tener una mínimas opciones de entrar en los ocho a disputar los cuadrangulares semifinales.

De esta manera vamos a repasar cómo es el calendario restante para el conjunto verdolaga, teniendo en cuenta que le falta un compromiso por disputar, y que cuenta con 21 puntos por disputar.

Lo que le resta a Nacional en esta Liga BetPlay



Fecha 8

Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba / 27 de marzo (6:10 p.m.)



Fecha 14

Envigado vs. Atlético Nacional / 30 de marzo (2:00 p.m.)



Fecha 15

Atlético Nacional vs. Fortaleza CEIF / 5 de abril (6:10 p.m.)



Fecha 16

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional / 13 de abril (4:10 p.m.)



Fecha 17

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira / 17 de abril (8:20 p.m.)



Fecha 18

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional / 21 de abril (6:20 p.m.)



Fecha 19

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima / por confirmar

Cuántos puntos puede sacar como máximo



Con 13 unidades en 12 compromisos disputados, a Atlético Nacional le quedan 21 por disputar, lo que genera que en caso de ganar todo lo que resta, conseguir un total de 34 puntos, que lo mantiene con mínimas esperanzas de llegar a ser uno de los clasificados, también dependiendo del rendimiento de los equipos que están por delante de los antioqueños.

Ahora el próximo objetivo para los dirigidos por Pablo Repetto será este miércoles 27 de marzo, cuando los verdolagas reciban a Jaguares por compromiso pendiente en esta Liga BetPlay Dimayor.