Yerson Mosquera sigue demostrando su talento en la zaga de Nacional

Atlético Nacional marcha en el liderato de la Liga I-2021 y uno de los jugadores que cada juego va tomando protagonismo pese a su corta edad es Yerson Mosquera. El zaguero poco a poco sigue aprendiendo y ayudándose con sus compañeros más experimentados para demostrar un mejor juego. "Me siento más tranquilo, imponiendo mi personalidad, siendo eficaz en mi posición y creciendo cada día, en cada partido, haciendo las cosas bien", señaló.

Sobre el juego de este sábado contra Deportivo Cali, Mosquera indicó que "venimos con una idea clara, estamos con los pies en la tierra y esperamos poder sacar este partido adelante y en Copa Libertadores poder remontar contra Libertad. El grupo quiere ganar independientemente que estemos clasificados, debemos demostrar que somos líderes y mañana es una gran oportunidad".



En cuanto al rival, "Cali viene haciendo las cosas bien, es un gran equipo, no será sencillo enfrentarlos, pero tenemos la voluntad de buscar un triunfo. Con los compañeros experimentados, los escucho y aprendo de ellos. Dependiendo de la situación, con la línea de tres o de cuatro, me toca hacer desplazamientos largos o no tanto, con ambos me complemento muy bien (Perea u Olivera)".



En lo personal, Yerson expresó que "tengo una proyección clara, destacarme en el club, marcar diferencia, conseguir muchos títulos y luego pensar en jugar en el exterior. El mes entrante cumplo 20 años. En lo personal y en lo deportivo me siento bien, si en algún momento me voy al exterior en un año, año y medio, será muy bueno porque voy a tener la posibilidad de ganar muchas cosas en el club".



Además, "en las divisiones menores se trabaja muy bien y lo que aprendí me ha servido afrontar cada situación ahora que estoy en el equipo profesional. Creo que esas son las claves para que muchos jugadores se hayan destacado en mi posición".



Por otro lado, el zaguero precisó que "nosotros consideramos que las rotaciones son importantes, a medida que pasen los partidos, hay mucho desgaste físico y mental. Es importante el descanso y tenemos una nómina extensa para afrontar los diferentes torneos".



Finalmente, acotó sobre el sorteo de la Copa Libertadores, donde podrían integrar el grupo F con Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile y Argentinos Juniors de Argentina. "El grupo de Copa Libertadores lo vimos muy bien, pero aún no hemos clasificados y estamos pendientes en el partido del próximo miércoles, ganar y con la clasificación analizarlo mejor".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8