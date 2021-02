Yerson Mosquera emerge como uno de los jugadores claves de Nacional

Tras su debut en 2020, todo pasó muy rápido para Yerson Mosquera. De jugar Copa Suramericana, pasando por un llamado a la Selección Colombia de mayores y siendo titular en el esquema de Alexandre Guimarães.



El zaguero de 19 años se lo toma con calma y pese a ser la figura en el partido contra Once Caldas, Mosquera, el jugador destaca el rendimiento de todo el equipo. “Salió el plan que vinimos a buscar, estábamos convencidos que veníamos a ganar y gracias a Dios se nos dio”, indicó.



Además, “estuvimos muy concentrados, manejando los tiempos desde la zona defensiva, esto es un trabajo que veníamos trabajando a lo largo de la semana, sabemos que debemos mejorar más, no nos podemos conformar”.



En lo personal, el jugador destacó que “todo está en la preparación, el esfuerzo y la dedicación que uno meta en este deporte, me he preparado bien para atender todas estas situaciones”.



Yerson disputó todo el partido, tuvo tres duelos ganados, tres intercepciones y 25 de 31 pases fueron completados, para un 80 por ciento de precisión. Formando uno de los pilares en la línea de tres verdolaga. No solo fue la figura para la Dimayor, sino también lo destacó Nacional en sus redes sociales. “El equipo estaba muy sólido, debemos corregir algunos detalles, pero en general no sufrimos el partido”, concluyó.



#JugadorDIMAYOR 🥇⚽🏃‍♂



🌟🏅 Yerson Mosquera de @nacionaloficial fue elegido como el mejor jugador del partido.🏅🌟 pic.twitter.com/0BwoFcpf6C — DIMAYOR (@Dimayor) February 17, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8