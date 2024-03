Nacional, entre revolcones y duros momentos en menos de un mes

Atlético Nacional está pasando por un momento poco común en la actual temporada 2024 el conjunto verdolaga tiene la misión de empezar a resurgir con Pablo Repetto al mando, quien deberá tener el reto de empezar a sumar victorias de manera inmediata.



El inicio de Nacional no pudo ser más agitado, pues en menos de un mes, el equipo se quedó sin técnico, nombró su reemplazo, quedó eliminado de Libertadores y a eso se le sumó la salida de Dorlan Pabón, quien decidió renunciar ante la impotencia de no poder aportar para evitar reducir la crisis.



La primera gran decisión de Nacional y la que empezó a desencadenar todo este mal momento, fue desde que las criticas inundaron al técnico Jhon Jairo Bodmer, quien venía con muchas ideas para hacer más grande al club, pero los resultados no acompañaron, pese a que siempre tuvo el respaldo de las directivas.



Haber empatado contra Patriotas, perdido contra Millonarios, Cali, Nacional de Paraguay, terminó con el camino de Bodmer en el club verdolaga, quien no tuvo de otra que dar un paso al costado de manera irrevocable. Todo eso ocurrió en 15 días y aceleró la crisis.



Sin embargo, la ilusión de seguir en Libertadores estaba latente y con técnico interino buscaban la remontada, pero se llevaron una goleada en el Atanasio Girardot, así que eso confirmó que el mal rendimiento no era una casualidad.



Con la llegada de Pablo Repetto se generó alta expectativa, pero en su primer día de trabajo se llevó la sorpresa que no contará con Dorlan Pabón y el técnico uruguayo deberá ir pensando cómo empezar ganando para evitar que la crisis siga creciendo.



Igualmente, a eso se le suma que Nacional llegó a un acuerdo por la transferencia de su joya Brahian Palacios, quien se irá a Atlético Mineiro y aunque le ingresarán 3 millones de dólares, el equipo deportivamente pierde un jugador que venía siendo convocado regularmente, con excepción en el juego contra Junior.



Cronología de los momentos más complejos de Atlético Nacional



11 de febrero del 2024: pierde de local contra Millonarios 1-0

16 de febrero: pierde de visitante 3-2 contra Cali

21 de febrero: pierde 1-0 contra Nacional de Paraguay por Libertadores

23 de febrero: Jhon Jairo Bodmer renuncia pese a respaldo de directivas

25 de febrero: pierde 2-0 contra Equidad con técnico interino Juan Camilo Pérez

28 de febrero: Nacional confirma a Pablo Repetto como nuevo DT y ese mismo día son eliminados de Libertadores en el Atanasio con el interino

02 de marzo: empata sin goles con Junior con Pérez aún de interino

04 de marzo: Pablo Repetto dirige su primer entrenamiento en Atlético Nacional y Dorlan Pabón renuncia