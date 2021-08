Nacional y Millonarios: el apretado duelo que se dará este semestre

Atlético Nacional venció 1-0 a Águilas Doradas este lunes y se ratificó como líder solitario de la Liga II-2021. Además, es el único equipo invicto que le queda al campeonato colombiano, y se convierte en, tal vez, el principal candidato al título a fin de año.



Entre los primeros ocho aparecen equipos como Envigado, Alianza Petrolera, Bucaramanga o Jaguares, que están llamados a sorprender pero que no tendrían peso en sus nóminas para luchar por la estrella.



De los equipos grandes, Millonarios aparece como el gran rival para disputar la estrella. Aunque Tolima y América, también en los ocho mejores, podrían reaccionar, al igual que Junior, Cali o Medellín.



Sin embargo, desde ya se perfila un duelo que no tendrá tregua de acá hasta el final del campeonato, entre Atlético Nacional y Millonarios: el cabeza a cabeza en la tabla de reclasificación, que otorga un cupo a Copa Libertadores al que no salga campeón de la Liga II.



Con el triunfo de Nacional sobre las Águilas Doradas, el verdolaga igualó en 54 puntos con el albiazul, pero aparece primero por diferencia de gol: +30 por el +13 de los embajadores.



El mano a mano parece ser solo para estos dos equipos, pues el equipo más cercano, que no es campeón, es Junior, con 46 unidades (a 9 puntos).



Quedan todavía 13 fechas del ‘todos contra todos’, además de las fases finales, para saber qué equipo será el mejor en la tabla del año. Justamente, en la fecha 20 se enfrentarán Nacional y Millonarios, siendo local el equipo antioqueño.



Así que desde ahora será una lucha sin margen de error para estos dos grandes y tradicionales equipos. ¿Cuál es su favorito?