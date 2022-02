Nacional quiere demostrar su mejoría: enfrenta al fantasma del Tolima

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 8:15 de la noche a Deportes Tolima, por la cuarta fecha en la Liga I-2022. Tras imponerse sobre Junior y Millonarios, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo tiene la convicción de derrotar al pijao y mantenerse en la parte alta de la tabla, frente a uno de los equipos mejor conformado en esta temporada.

En cuanto a las novedades del equipo, Jarlan Barrera y Emmanuel Olivera son bajas tras dar positivos para covid-19, a Jarlan lo había sacado del partido contra Millonarios por una supuesta virosis, pero para este juego se confirmó su diagnóstico. Barrera está aislado, presenta síntomas y estaría reintegrándose a los entrenamientos el próximo viernes 4 de febrero. Por el lado del argentino, había sufrido un golpe que lo sacó del partido contra Millonarios y luego de cumplir su aislamiento, volverá a integrarse el próximo 9 de febrero.



Sobre las altas, Cristian Castro Devenish superó el covid y estaría disponible, aunque no fue convocado, mientras que Sebastián Gómez superó algunas molestias físicas que lo habían sacado de los últimos dos partidos y posiblemente sea inicialista.



Alexander Mejía habló sobre Deportes Tolima, un equipo que últimamente ha complicado a Nacional como visitante. “Tolima es un equipo intenso, que propone en su patio y de visita. Lo hemos analizado y es un rival que tiene muchas variantes, va al frente y propone, va a ser un partido intenso, entretenido y nosotros debemos de ser inteligentes en el juego”.



En lo personal, Mejía indicó que “en este tercer ciclo que tengo con Atlético Nacional, ha sido como de los más felices porque siento que hay un grupo humano muy interesante, compañeros con los que compartí en algún momento y me los vuelvo a encontrar, el equipo está sólido, la gente está comprometida, disfrutando del día a día, Nacional brinda todo para uno sentirse a gusto y solo queda ratificarlo en el terreno de juego. Me siento en plenas condiciones para seguir aportando”.



Además, el campeón de Libertadores expresó que “me gustan los compromisos, nos estamos preparando para ser campeones, todos estamos dispuestos y en un buen nivel para llegar a lo que queremos. El grupo está comprometido y quiere ser protagonista en este torneo, hemos venido con la intención de hacer crecer el equipo, cuando no se puede tener la pelota hay que competir”.



Por su parte, el técnico Alejandro Restrepo comentó que “nuestra idea de juego como CT es y será ser un equipo propositivo, hay que entender los momentos del juego y allí tener movimientos claros y sólidos. Lo más importante es que el grupo aproveche las cualidades individuales”.



Datos entre Atlético Nacional y Deportes Tolima

Por Liga, Atlético Nacional y Deportes Tolima se enfrentaron en 230 oportunidades, donde los verdolagas se impusieron en 99 oportunidades, contra 68 de los pijaos y 63 empates cierra esta estadística. En goles anotados, 340 fueron para los antioqueños, contra 282 del vinotinto y oro.



Deportes Tolima venció a Atlético Nacional en ocho de sus últimos once enfrentamientos en Primera División (Nacional apenas logró un empate y dos triunfos).



Atlético Nacional en los últimos 11 partidos por Liga contra Tolima, nunca pudo convertirle más de un gol por partido. Como local, el conjunto verdolaga ha perdido solo uno de los últimos cuatro encuentros frente a Deportes Tolima (dos triunfos y un empate, los demás juegos).



En sus últimas dos visitas al Atanasio, Deportes Tolima salió derrotado: 1-0 con Nacional en la segunda fecha de la Liga II-2021 y 2-0 con el DIM en la primera fecha de la Liga I-2022.



Hugo Horacio Lóndero con 11 goles, es el máximo artillero de estos duelos entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. 155 jugadores verdolagas al menos le marcaron un gol al equipo de Ibagué.



Como local, Atlético Nacional disputó 115 partidos oficiales contra Tolima, de los cuales los verdolagas ganaron en 68, empataron 28 y perdieron 19. Anotando 222 goles y recibiendo 120.



Giovanni Moreno es el máximo goleador de Nacional por torneos cortos contra Deportes Tolima con siete goles. Desde 2010, no enfrenta al equipo de Ibagué.



El primer partido oficial entre Nacional y Tolima, se dio el 5 de junio de 1955, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En este encuentro igualaron 2-2 y por los antioqueños anotó Humberto ‘Turrón’ Álvarez por duplicado.



La máxima goleada de Nacional al Tolima fue el 15 de septiembre de 1991, ocurrió en el estadio Atanasio Girardot y los verdes se impusieron por 7-1 sobre el pijao. Los goles fueron de Andrés Escobar, Luis Alfonso ‘Bendito’ Fajardo, Faustino Asprilla y un póquer de Rubén Darío Hernández.



Jefferson Duque suma 66 goles con la camiseta de Atlético Nacional en torneos cortos, siendo el máximo goleador en este ciclo de torneos para los verdolagas. El segundo, Sergio Galván Rey está lejos, con 52 goles.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Juan David Cabal, Álvaro Angulo; Alexander Mejía, Nelson Palacio, Giovanni Moreno (Andrés Andrade), Yeison Guzmán, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



VAR: Gustavo Murillo (Chocó).



TV: Win Sports +.



