Atlético Nacional derrotó 2-1 a Santa Fe y sigue firme en la Liga

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe, en la fecha 13 de la Liga I-2022. Con goles de Dorlan Pabón y Andrés Andrade, los verdolagas conquistaron tres puntos más en su carrera por un lugar entre los ocho mejores del campeonato. Santa Fe empató parcialmente a través de José Ortiz, pero el ímpetu no les alcanzó para aguantar el empate. De esta manera, los antioqueños llegaron a 27 puntos y parcialmente son líderes del torneo.



Durante los primeros minutos, Nacional controlaba la pelota y se aproximaba al arco de Santa Fe con remates de media distancia. El conjunto cardenal lucía incómodo frente a los embates del local.

Al minuto 5, Dorlan Pabón con un potente derechazo venció al arquero Leandro Castellanos, la pelota se fue en dirección al ángulo superior izquierdo del arco sur, desatando la alegría en el estadio Atanasio Girardot.



Sin embargo, los cardenales respondieron rápidamente y al minuto 7, de media distancia, el jugador José Ortiz empató el partido con un potente remate al ángulo superior izquierdo del golero Kevin Mier.



Al minuto 17, Andrés Andrade puso al frente del marcador a Nacional, luego de aprovechar un pase en profundidad de Dorlan Pabón, el '10' verdolaga eludió al arquero Castellanos y definió con frialdad a arco vacío.



Tras el gol, Nacional siguió insistiendo sobre el arco contrario. Santa Fe era paciente y contragolpeaba, al minuto 33, Jersson González con un mano a mano, sorprendió a Kevin Mier, pero el arquero barranqueño logró atajar la pelota con su cara, salvando al local del empate.



Los minutos finales contenían emociones para ambos equipos, pero faltaba la contundencia. Nacional seguía insistiendo en la pelota larga y Santa Fe el juego por bandas.



En la etapa complementaria, Santa Fe cambió al arquero Leandro Castellanos por José Silva. El conjunto verdolaga avisó al minuto de juego sus intenciones de estirar la ventaja en el marcador, con una jugada colectiva de Daniel Mantilla que pasó cerca del palo de la mano derecha del golero cardenal.



Al minuto 7, una aparente mano de Juan David Cabal dentro del área, el árbitro Éder Vergara señaló el punto del penal y la amonestación al lateral vallecaucano. Sin embargo, fue llamado por el VAR para ver la jugada y un minuto después, el juez central decidió no sancionar la falta y le quitó la amonestación al lateral verdolaga.



Sobre el minuto 12, Nacional hizo su primer cambio, ingresó Alexander Mejía en lugar de Jarlan Barrera. Inmediatamente, Santa Fe respondió con el ingreso de Matías Mier en lugar de Jhon Velásquez. Sobre el minuto 16, Dorlan Pabón con un remate cruzado desde el sector derecho de la cancha, por poco anotaba el tercero para los verdolagas. Al 18, Wilson Morelo de cabeza tuvo el empate, pero su remate de cabeza pasó cerca del vertical derecho.



Al minuto 24, en Nacional ingresaron Danovis Banguero y Yeison Guzmán, en lugar de Juan David Cabal y Daniel Mantilla. Santa Fe seguía en busca de la igualdad, mientras que Nacional esperaba y contragolpeaba.



Sobre el minuto 29, Giovanni Moreno de remate cruzado había anotado el tercer gol para Nacional, pero el jugador antioqueño estaba en posición adelantada. Los verdolagas no se rendían y al minuto 33 tuvieron otra aproximación a través de Yeison Guzmán que pasó muy cerca del arco visitante.



A seis minutos del final, Carlos Restrepo quien era el entrenador encargado en este partido decidió sacar a Giovanni Moreno para el aplauso de los 25.504 espectadores que esta noche asistieron al Atanasio.



En tiempo de descuento, el juego volvió a ponerse dinámico con llegadas en ambas áreas. Santa Fe tuvo la igualdad, pero no fue eficaz. Al final, los verdolagas sumaron un nuevo triunfo que los pone muy cerca del primer objetivo en la Liga.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Tunja a Patriotas, mientras que Santa Fe recibe en Bogotá a Unión Magdalena.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8