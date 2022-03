Santa Fe quiere rugir en el Atanasio y escalar en la tabla de la Liga

Independiente Santa Fe espera lograr escalando y seguir con el buen momento. Los cardenales tendrán la difícil labor de visitar a Atlético Nacional, en el complemento de la fecha 13 de la Liga BetPlay. Dos equipos que llegan con los ánimos elevados, en el caso de los de Cardetti, vienen de vencer al Bucaramanga, mejorando en aquellos errores que le han costado puntos al león.



Las dos victorias consecutivas que ha sumado Santa Fe, les da la confianza para poder dar la sorpresa y volver a ganar en Medellín, plaza que antes era habitual para ellos y de buenos recuerdos. Y es que en el historial reciente, los leones han caído en los últimos cuatro partidos contra los verdolagas, en duelos correspondientes a la Liga.



Los rojos no ganan en el Atanasio, contra los verdolagas, desde el 11 de diciembre de 2016, en duelo correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Liga, donde Santa Fe ganó 0 a 4. Cabe recordar que Nacional jugó ese compromiso con nómina juvenil, pues la titular estaba en Japón, en el Mundial de Clubes.



En total, contando los duelos disputados en Bogotá, Santa Fe no le gana a Nacional hace siete compromisos.



Santa Fe aún tiene la duda de Wilfrido De La Rosa, quien continúa en proceso de recuperación y Cardetti, en rueda de prensa, comunicó que esperaban su evolución, para tenerlo en cuenta en los siguientes compromisos. No habría mayores novedades en la nómina titular, respecto al equipo que logró el triunfo contra Bucaramanga, la semana pasada.



Los cardenales deberán mejorar en sus salidas. De los cinco partidos que han disputado fuera de Bogotá, ha conseguido un triunfo, una derrota y tres empates. Mientras que Nacional, en su casa, ha disputado seis compromisos, con cuatro victorias, un empate y una derrota.



Alineación probable: Castellanos; Gómez, Meza, Mantilla, Ortiz; Sánchez, Góez, Pedroza; González, Morelo, Velásquez.