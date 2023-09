Nacional vs Santa Fe: el león busca un triunfo que haga ruido en Liga

Atlético Nacional y Santa Fe disputan este miércoles (8:20 p. m. en Win +) uno de los partidos tradicionales del fútbol colombiano, con buen momento para ambos, pues están metidos entre los ocho, más allá de que no ganaron en la jornada anterior.



El damnificado del fin de semana fue Santa Fe, que se vio sorprendido en Bogotá y perdió contra Alianza Petrolera, 0-1. Ese resultado golpeó a los cardenales, pero no los derrumbó, siguen en la parte alta de la tabla con 19 puntos.



Sin embargo, la idea de Santa Fe es recuperar afuera lo que se perdió en casa. “Estamos peleando y vamos a seguir trabajando para clasificar a los ocho lo más pronto posible... No vamos a perder la cabeza, a nadie le gusta perder. Debemos pasar la página y pensar en Nacional”, dijo Christian Marrugo.



Santa Fe echa de menos a su atacante Hugo Rodallega, que ha estado afuera por lesión, pero está cerca de regresar. Mientras tanto, la idea del técnico Hubert Bodhert es que los jugadores que lleguen del banco le den soluciones de gol. “No las hubo en el juego (contra Alianza). Hemos encontrado el once, pero no tenemos un revulsivo ni variantes que cambien el rumbo de un partido”.



El reto de Santa Fe no será nada sencillo, contra un Nacional que es fuerte en condición de local y que con 21 puntos persigue el liderato de la Liga, aunque hoy también juegan los punteros, Águilas contra América (6:10 p. m.).



El equipo verdolaga viene de lograr un gran empate en su visita al Junior de Barranquilla, 1-1. Ganar en casa es su consigna.



“Hay una diferencia muy grande entre la historia y la grandeza de los clubes, pero en cuanto a juego todos los partidos son parejos”, dijo el DT verdolaga, William Amaral.