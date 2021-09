Pasto sorprendió al líder Nacional y se llevó un punto del Atanasio

Atlético Nacional empató 1-1 con Deportivo Pasto, en duelo por la fecha 11 en la Liga II-2021. Los verdolagas se habían puesto arriba en el marcador a través de Jefferson Duque, pero en el complemento, el conjunto nariñense sorprendió y equilibró el tanteador por intermedio de Kevin Rendón, quien aprovechó un descuido de la zaga local. El jugador Dorlan Pabón tuvo una noche agridulce en su partido 100 con la camiseta nacionalista.



Los primeros 10 minutos tuvieron a Nacional como protagonista en el juego, controlaba la pelota y generó un par de ocasiones cerca del arquero Andrés Cabezas. La visita fue tomando confianza tras los errores en defensa de los verdolagas y mediante su lateral Daniel Quiñones, tuvo dos remates que pasaron cerca del arco controlado por Aldair Quintana.

Promediando la etapa inicial, un duelo entre Alejandro Barbaro con Andrés Andrade concentraba el juego por el sector derecho del campo. El atacante visitante se enfocó en varias faltas sobre el tobillo izquierdo del '10' verde.



Al minuto 33, Nacional tuvo una nueva aproximación a través de Yeison Guzmán quien en el corazón del área remató la pelota luego de un pase de Andrés Andrade desde el sector derecho. Pero el arquero Cabezas logró contener la pelota, mandándola al tiro de esquina.



Al minuto 39, una incursión de Yeison Guzmán sobre el área, el arquero Cabezas sale a cortar la pelota y el ex Envigado cayó dentro del área. A pesar del descontento de los jugadores visitantes, el árbitro Steven Camargo no dudó en sancionar el punto penal. Al minuto 43, Jefferson Duque cambió la falta por el primer gol de la noche, en el que se puso en ventaja Atlético Nacional.



En la etapa complementaria, Nacional salió impreciso y tras un error en la zaga, Deportivo Pasto igualó el marcador a través de Kevin Rendón, quien logró definir con claridad, apretando el juego. Tras el gol en contra, Nacional intentaba generar aproximaciones por la banda derecha, pero no era preciso.



Al minuto 21, Nacional realizó su primer cambio en el partido, retirando a Andrés Andrade, quien estuvo con molestias en su tobillo izquierdo, para darle paso a Alex Castro. Por parte del Pasto, había efectuado dos cambios: se retiraron Francisco Rodríguez y Carlos Hidalgo, para darle paso a César Quintero y Hasan Vergara.



Con el pasar de los minutos, Nacional se iba desesperando por no estar al frente en el marcador. El que estaba cómodo en el juego era Pasto, quien estaba contento con el punto que estaba sumando como visitante.



Al minuto 40, ambos equipos gastaron sus cambios. En Nacional ingresó Bryan Rovira y Ruyeri Blanco por Sebastián Gómez y Yeison Guzmán. Mientras que en el Pasto, salieron Alejandro Barbaro y Kevin Rendón, por Yilton Díaz y Jaime Giraldo.



Los últimos minutos fueron de intensidad para Nacional y de aguantar para el equipo pastuso, quienes lograron un gran resultado por fuera de casa. Al conjunto verdolaga, no lograron darle efecto las variantes y si bien sigue sumando, todavía no ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al Deportivo Pereira en la capital risaraldense, mientras que Deportivo Pasto recibe en el estadio Libertad al Once Caldas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8