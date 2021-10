Duelo de campeones de América: Atlético Nacional recibe a Once Caldas

Atlético Nacional recibe este miércoles, desde las 8:05 de la noche a Once Caldas de Manizales, por la fecha 16 en la Liga II-2021. Los verdolagas no podrán contar con Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera y Jonatan Álvez para este encuentro, donde buscarán su victoria número 12 y mantener el liderato en la tabla de posiciones. El conjunto de Manizales regresa al Atanasio para enfrentar a Nacional luego de dos años y van por la sorpresa, aunque no se juegan por nada en el campeonato.



Alejandro Restrepo definió 18 convocados para este partido, se espera un equipo mixto, teniendo en cuenta los lesionados y para nivelar cargas. Sobre este encuentro, el técnico antioqueño resaltó que "Es un momento importante con mucha acumulación de partidos, lesiones y demás. Llevamos dos días del último juego, las dolencias no son graves, pero hay que tener precauciones. Estas ausencias dan pie para que otros jugadores puedan tomar la oportunidad. En este proyecto, 22 jugadores han sido titulares. Debemos hacer los ajustes necesarios, convocar 18 jugadores y definir el mejor equipo titular posible".



Además, el entrenador precisó que "consideramos que siempre para todos hay una oportunidad, más allá del nombre, la oportunidad en el fútbol se abre. De Ruyery (Blanco) destaco su profesionalismo, sabe de su rol en el grupo, cuenta con un gran compromiso y dependiendo de lo que suceda, tendrá sus oportunidades. Estamos felices con el respeto que nos tiene la plantilla. En el caso de los arqueros, todos son de gran nivel, arqueros de Selección Colombia y eso es importante. En el caso de David (Agudelo) es de proceso del club".



En cuanto al rival, el técnico Restrepo valoró el trabajo de su colega Diego Corredor, quien comenzó su proceso con el equipo manizaleño. "El profesor Diego Corredor es joven con mucha experiencia en diversos clubes, conocemos su idea de juego. Seguramente va a ser un partido muy competitivo, en un escenario motivante. Debemos conformar el mejor equipo para controlar el juego que nos lleve a ganar".



Por su parte, Jonathan Marulanda señaló que "lo más importante es seguir creciendo en nuestro juego, en nuestra casa, ser un fortín y seguir sumando puntos de cara a la reclasificación. Es muy importante el ambiente que se vive, venimos disfrutando todo, trabajamos y también nos divertimos. Estamos viviendo todo con mucha alegría y eso ha sido clave para poderlo reflejar en la cancha. Acá todos somos importantes y estamos preparados para jugar. Vienen partidos importantes y hay que jugarlos a tope".



En su concepto sobre Once Caldas y su entrenador, Marulanda indicó que "Once Caldas va a venir con la necesidad, conozco al profesor Diego (Corredor) y sé que quiere plasmar su idea de juego. Nosotros buscaremos hacer un gran partido".



Datos entre Atlético Nacional y Once Caldas



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Once Caldas han disputado 206 partidos, de los cuales, los verdolagas ganaron 94, empataron 49 y los de Manizales se impusieron en 63. Los antioqueños anotaron 305 goles y recibieron 272. El máximo goleador en estos partidos es Sergio Galván Rey con 14 goles, anotando 11 para los ‘albos’ y tres para los verdes.



Desde 2019, no se jugaba un partido entre Atlético Nacional vs Once Caldas en el Atanasio, fue por la primera fecha de la Liga I-2019 y terminó con empate sin goles. Once Caldas no vence a Nacional en el Atanasio desde el 23 de agosto de 2015, cuando por la octava fecha de la Liga II-2015, los caldenses se impusieron por 1-2 con goles de Marlon Piedrahita y autogol de Francisco Nájera, por el local, anotó Orlando Berrío.



Atlético Nacional solo perdió uno de los últimos 10 partidos como local ante Once Caldas en Liga colombiana (siete victorias y dos empates). Once Caldas no marca como visitante en este choque desde agosto de 2015 (4PJ 1E 3D) cuando logró su última victoria (1-2).



Atlético Nacional marcha invicto jugando como local en Primera División en 2021 (17 partidos jugados, 13 victorias y cuatro empates). Además, mantuvo su arco en cero en 10 partidos durante este intervalo.



Once Caldas ha ganado solo uno de sus últimos 18 partidos como visitante en la Liga II-2021 (ocho empates, nueve derrotas), después de haber ganado cuatro de las 10 visitas previas (4E 2D).



Atlético Nacional es el segundo equipo que más goles ha anotado en la última media hora de partido en este torneo (12, uno menos que Millonarios).



Once Caldas es el equipo de la Liga II-2021 que mayor proporción de sus goles ha marcado en el primer tiempo (62% –8/13).



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Dorlan Pabón (Yeison Guzmán), Yerson Candelo, Andrés Andrade, Ruyery Blanco.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Yahir Cárdenas (Meta)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8