Nacional busca recuperarse del golpe en Liga y vencer a Once Caldas

Atlético Nacional comenzó bien la Liga y parecía prometedor la era Jhon Jairo Bodmer, pero en la segunda fecha terminó cometiendo infinidad de errores que le costó una terrible goleada 4-1 frente al América.

El conjunto verdolaga tendrá que salir a ganar y recuperar la confianza de jugadores y de hinchas, quienes aún tienen dudas sobre lo que pueda hacer el equipo de Bodmer.



Además, Nacional tendrá que buscar el reemplazo de Robert Mejía, quien salió expulsado contra América. De igual manera, Bernardo Espinosa no pudo entrenar en la semana debido al golpe recibido y sería una de las dudas para este compromiso.





Al frente Nacional tendrá a Once Caldas de Hernán Darío Herrera, quien conoce perfectamente las entrañas de Nacional y sabrá cómo reducir las posibilidades para que los antioqueños sumen de a tres.



Sin embargo, algo bueno para el verdolaga es que contra los albos han tenido buen desempeño y en los últimos cinco duelos jugados en el Atanasio Girardot acumulan tres victorias, más dos empates, mientras que en el último encuentro ganaron por la mínima, así que la estadística los favorece.



Probable alineación Nacional:



Harlen Castillo; Andrés Salazar, Juan Felipe Aguirre, Sergio Mosquera, Édier Ocampo; Álvaro Angulo, Daniel Mantilla, Agustín Álvarez, Dorlan Pabón, Eric Ramírez y Jefferson Duque.



Probable alineación Once Caldas:



James Aguirre; Juan Patiño, Jaider Riquett, Yonatan Murillo, Daniel Quiñones, Montaño, Mateo García, Iván Rojas, Billy Arce, Dayro Moreno y Santiago Mera.



Nacional vs Once Caldas

Día: jueves 1 de febrero

Hora: 6:10 p.m.

Árbitro Bismark Santiago

TV: Win Sports+