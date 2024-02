En tablas quedaron Nacional y Once Caldas en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional y Once Caldas se vieron las caras en el Atanasio Girardot, correspondiente a la tercera fecha del fútbol profesional colombiano. El partido distinguido como el duelo de campeones intercontinentales.

Ambos equipos llegaban con la necesidad de buscar los tres puntos, luego que el conjunto local viniera de caer goleado 4-1 en la jornada pasada frente al América de Cali, y el visitante perdiera ante Águilas Doradas en el Alberto Grisales.

El partido inició de la mejor forma para el conjunto de Jhon Bodmer, que a los 3 minutos se pondría adelante gracias al lateral, Álvaro Angulo, quien marcó de cabeza tras un centro de Daniel Mantilla por el costado izquierdo. Fue el primer gol del jugador de 26 años en esta Liga BetPlay.

Sin embargo, el equipo de Hernán Darío Herrera no se iba a quedar con los brazos cruzados, y a los 14 minutos tuvo un penal a favor, luego que el árbitro del partido sancionara falta a favor del Once Caldas. Finalmente el jugador que se encargó de rematar fue el ex jugador de Nacional, Dayro Moreno, quien no desaprovecharía la opción de marcar su gol en el compromiso.

El encuentro finalmente quedó en tablas para ambos conjuntos, que no pudieron cumplir con el objetivo en este compromiso. Con este resultado Atlético Nacional quedó en el puesto 12 con 4 puntos, mientras que Once Caldas finaliza esta jornada décimo con 4 unidades.

Ahora el conjunto de Jhon Bodmer en la siguiente fecha tendrá que visitar el Alberto Grisales, para enfrentar a Águilas Doradas. Mientras que el equipo del ‘Arriero’ Herrera recibirá en el Palogrande de Manizales a La Equidad. Siendo así los dos compromisos que tendrán ambas escuadras en la cuarta jornada en la Liga BetPlay Dimayor.