Nacional arrancará la Liga BetPlay en casa: recibe al Once Caldas

Atlético Nacional iniciará oficialmente el 2023, con todos los retos que hay por delante en Liga y Copa BetPlay, sumándole la Conmebol Libertadores, donde necesitarán hacer una gran participación. La presión y el clima reciente entre aficionados y directivos no ha sido la mejor, debido a las decisiones administrativas.



Los verdolagas se movieron en el mercado de fichajes, con la llegada de Sergio Mosquera, destacado defensor central con paso por el Tolima, además, del retorno al fútbol colombiano de Cristian Zapata, luego de su paso por el exterior y recientemente, en San Lorenzo.



A ellos, se han sumado Nelson Deossa, Juan Felipe Aguirre, Jader Gentil, Harlen Castillo y Francisco Da Costa, el brasileño con paso por Bolivia, que, de entrada, será baja para los duelos iniciales de Liga, ante una complicación en sus tejidos blandos, por lo que tuvo que ser intervenido.



Ahora, el reto de Paulo Autuori, en su segunda etapa, será el de mejorar lo que hizo en su primer ciclo, donde no aportó mucho, pese a los elementos que poseía en cancha. Mucho se ha hablado de cómo será su esquema, pues contra Alianza Lima, mostró algunas variantes, pero con la constante de tener la línea de cuatro en defensa.



Once Caldas llega con una buena nómina y base del 2022, pese a no clasificar a cuadrangulares, dejó cosas interesantes. Los manizaleños tendrán en su nómina a dos viejos conocidos de Nacional: Sherman Cárdenas y Dayro Moreno, que en Bucaramanga formaron una dupla interesante en ataque y ahora, con el blanco, buscarán mantener ese nivel.



El duelo más reciente disputado entre ambas escuadras, en Medellín, fue en el apertura del 2022, con empate sin goles. El triunfo más reciente de los verdolagas se dio en el clausura del 2021, con triunfo 2 a 0, Jefferson Duque y Andrés Andrade se reportaron en el marcador. Por su parte, Once Caldas no derrota a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot desde el finalización del 2015, con marcador 1 a 2 y anotaciones de Marlon Piedrahita y anotación en propia puerta de Francisco Nájera.