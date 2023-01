Nacional pasó la prueba en el inicio de Liga: superior al Caldas

Arrancó oficialmente el 2023 para Atlético Nacional, con la victoria por la mínima diferencia contra Once Caldas. Inicio de un proyecto nuevo, bajo el mando de Paulo Autuori, donde mostraron superioridad y los toques que buscará imprimir el brasileño, viejo conocido de la casa.



Es de conocimiento público la nómina, las opciones y el estilo de juego de Nacional. Su historia lo obliga a ser un equipo propositivo e ir al ataque. Durante el partido contra Once Caldas, mostró un marcado 4-3-3, con extremos y variantes interesantes en el esquema, apuntándole a un equipo bastante amplio, con líneas adelantadas.



El juego por las bandas fue el ideal, especialmente por el sector derecho. Andrés Román ocupó el lateral, con muchos avances al ataque. Cuando el número seis avanzaba, Candelo ocupaba su lugar en la zona defensiva, siempre alternándose y cumpliendo la función táctica, para no permitir los avances de Once Caldas.



Román, en sus avanzadas, abrió el marcador y puso el único gol de Nacional, para ratificar ese triunfo. El frente de ataque estuvo comandado con Pabón y Perea como extremos, dejando a Tomás Ángel en la zona central, siendo fundamental no solo para ir al arco, siempre pendiente de opciones, sino para combinarse con jugadores de la mitad de la cancha, sirviendo de pivot para sus compañeros de las bandas. La entrada de Jarlan Barrera le aportó bastante a los locales.



El ataque de los verdolagas fue el ideal, con un total de 20 aproximaciones, de las cuales siete fueron al arco, marcando una tendencia y recurso, que seguramente, será explotado por cada uno de los jugadores, pues posee cualidades importantes en esa zona. Eder Chaux fue importante, al sacar varias opciones de gol.



Buen debut de Nacional en Liga, a falta de ver a los otros refuerzos, para entender cuál sería la base de Autuori. Además, será importante ir analizando el esquema de los verdolagas, con el paso de los partidos, pues Caldas no mantuvo una presión constante y la salida del verde se dio desde los pies de Mier, pasando por Zapata o Castro.