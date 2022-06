¡Partidazo en el Atanasio! Empate entre Nacional y Millonarios

Atlético Nacional empató 2-2 con Millonarios, en la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. Con goles de Jarlan Barrera y Yeison Guzmán para los locales y Yerson Candelo en contra y Daniel Ruiz para los embajadores, el equipo capitalino sigue marcando diferencia en su grupo.



Bajo un clima de final, con casa llena, Atlético Nacional salió a marcar diferencia en el marcador desde el primer minuto y casi lo logra a través de Jarlan Barrera, quien había anotado un gran gol desde el sector derecho, pero su jugada fue anulada por fuera de lugar.



Al minuto 6, Nacional se había puesto en ventaja a través de Emmanuel Olivera, el argentino aprovechó un desborde desde el sector izquierdo y con pierna derecha terminó de empujar la pelota al fondo de la red. Sin embargo, el árbitro Carlos Ortega fue llamado por el VAR para analizar la jugada. Tres minutos después, el juez central anuló la acción, por una aparente falta de Jefferson Duque sobre Álvaro Montero.



Al minuto 12, llegó el gol de la ventaja para Millonarios, producto de una jugada originada por Elvis Perlaza y en un intento de rechazarla, Yerson Candelo anotó en propia puerta.



Pese al gol, Nacional siguió tomando el control de la pelota, buscando el empate. Pero solo pudo generar un par de aproximaciones a través de la pelota quieta. Millonarios por su parte, tuvo el segundo al minuto 24 a través de Daniel Ruiz, pero su remate lo logró contener el arquero Kevin Mier.



Al minuto 30, se fue del partido Álvaro Angulo, e ingresó Danovis Banguero. El lateral ex Águilas Doradas había manifestado cinco minutos antes unas molestias físicas y por precaucion hicieron el cambio.



Sobre el minuto 33, Andrés Gómez no logró aprovechar un pase de David Silva, el conjunto azul había tomado la manija del partido y con la ventaja en el resultado, jugaban con más tranquilidad. Al 36, Daniel Mantilla remató desde el sector derecho y la pelota se fue desviada.



Nacional logró el empate al minuto 42 por intermedio de Jarlan Barrera, el samario aprovechó un centro de Daniel Mantilla desde el sector derecho y con habilidad, logro superar la resistencia del arquero Álvaro Montero.



Tras el empate de Nacional, Yerson Candelo cometió una falta que pudo ser expulsado. El lateral estaba teniendo una noche para olvidar. En tiempo de descuento, Diego Herazo tuvo el segundo para Millonarios, pero sobre la línea, Emmanuel Olivera logró evitar el tanto embajador.



En la etapa complementaria, ingresó Jáder Valencia en lugar de Diego Herazo en Millonarios. Los verdolagas seguían atacando, en busca del segundo gol, pero no eran claros en el último tramo de la cancha.



Al minuto 6, un remate de Larry Angulo, pegó la pelota en el poste izquierdo, el ex Junior con golpe de cabeza, luego de un centro de Daniel Ruiz. Luego, David Silva remató y la pelota volvió a pegar en el poste, salvándose Nacional.



Con el transcurrir de los minutos, el juego tomó más dinámica y ambos equipos generaron ocasiones de gol. Con Dorlan Pabón y Jáder Valencia como protagonistas en Nacional y Millonarios respectivamente.



Al minuto 20 ingresó Ruyery Blanco en lugar de Jefferson Duque en Atlético Nacional. El conjunto verdolaga tomó un segundo aire y al minuto 23, Dorlan Pabón había tenido dos llegadas que por poco terminaban en gol. Millonarios respondió con otro cambio, al minuto 28, ingresando Eduardo Sosa en lugar de Carlos Gómez.



Al minuto 29, Millonarios logró pasar al frente del marcador a través de Daniel Ruiz quien aprovechó un pase de David Silva y con su pierna izquierda remató junto al palo izquierdo, dejando sin reacción a Kevin Mier.



Un minuto después, Nacional hizo tres cambios: Andrés Andrade, Jhon Duque y Yeison Guzmán ingresaron por Jarlan Barrera, Alexander Mejía y Daniel Mantilla.



Sobre el minuto 34, Atlético Nacional empató el partido a través de Yeison Guzmán quien aprovechó un rebote y aunque parecía que estaba en posición adelantada y el asistente arbitral había anulado la acción. El VAR convalidó la jugada. Dos minutos después, David Silva salió de la cancha en medio de la rechifla de los espectadores verdolagas, ingresó José Cuenú. El volante bogotano hizo un gran partido en el Atanasio. Al 44 ingresó Ricardo Márquez en lugar de Daniel Ruiz.



Sobre el minuto 45, una falta al borde del área sobre el sector derecho, Dorlan Pabón mandó la pelota al área y en medio de un entrevero, por poco llegaba el tercero para los verdolagas.



Los minutos finales fueron de tensión, pero poco riesgo en los arcos. Millonarios le bastó el empate para sacar un buen resultado del Atanasio, pero a Nacional no le era suficiente, teniendo en cuenta que los capitalinos tenían el punto invisible. Con este resultado, el equipo embajador es líder con 4 puntos, mientras que Nacional es tercero del grupo con 2 unidades.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe al Atlético Bucaramanga, mientras que Millonarios visita en Barranquilla al Junior.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8