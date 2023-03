Millonarios visita a Nacional con suplencia, para el clásico en Liga

Nacional vs Millonarios, los dos equipos más ganadores en la historia del fútbol profesional colombiano. Rivalidad por los títulos, jugadores y demás factores que han compartido a lo largo de su historia. Además, sus aficiones llegan a cada rincón del país, mostrando con pasión el amor hacia el verde y el azul, representando a las hinchadas más pasionales.



Independiente del momento de ambas escuadras, siempre representará un duelo aparte, con el deseo de querer que uno logre la victoria sobre su rival, más si lo hace de visita. Los verdolagas llegarán con gran parte de su repertorio, para mantener el ritmo de victorias, luego de un inicio de año turbulento, donde la relación con la afición no era la mejor.



Por su parte, Millonarios llegó a Medellín con una nómina alterna, pero llena de jugadores que han sumado ritmo de competencia y minutos, siendo tenidos en cuenta por Gamero. Reserva total para el objetivo: avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Pese a esto, el estratega confía plenamente en lograr un buen resultado en el Atanasio, para no descuidar la Liga, donde han disputado apenas cuatro partidos, con un saldo de tres victorias y una derrota.



El Atanasio Girardot se volvió una plaza habitual para Millonarios, donde han conseguido buenos resultados en sus visitas más recientes. Acumulan un invicto de seis partidos, entre Liga y Superliga, donde no han caído, sumando tres victorias y tres empates. No pierden en Antioquia, contra Nacional, desde septiembre del 2017.



El historial entre Nacional y Millonarios es de 284 partidos, de los cuales 108 han sido ganados por los embajadores, mientras que los verdolagas salieron victoriosos en 83 ocasiones y un total de 93 empates, en todas las competiciones disputadas.



Alberto Gamero reservó a los 10 titulares contra Mineiro, a excepción de Montero, quien estará seguramente, como titular.



Alineación probable: Montero; Alba, Vanegas, Arias, Murillo; Moreno, Arevalo, Pereira; Paredes, Uribe, Valencia.