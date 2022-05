Nacional vs Millonarios, se reanuda la Liga: hora y dónde ver partido

Vuelta a la jornada de elecciones y el fútbol colombiano volverá a la acción. La Liga BetPlay sigue rodando y los cuadrangulares, para definir quiénes serán los primeros finalistas del año. Un duelo se llevará la atención de la segunda jornada, cuando Atlético Nacional y Millonarios entren en acción.



Los dos equipos más ganadores del país buscarán empezar a marcar la ventaja y diferencia, para poder asegurar lo más pronto posible, un eventual paso a la gran final de la Liga. El partido se jugará en el Atanasio Girardot, con Carlos Ortega, como el juez central.



Los de Gamero no contarán con Juan Pablo Vargas, que está concentrado con Costa Rica. Mientras que Nacional, no tendrá a Giovanni Moreno, por lesión.



Hora y dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios por Liga BetPlay



Atlético Nacional vs Millonarios

Fecha 2 cuadrangulares Liga BetPlay

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:05 p.m. hora colombiana

T.V: Win Sports +