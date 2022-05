Nacional vs Millonarios: partido determinante para su semestre

Atlético Nacional recibe este martes, desde las 8:05 de la noche a Millonarios, por la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. Luego de empatar frente a Junior en Barranquilla, los dirigidos por Hernán Darío Herrera buscarán un triunfo contra el líder del grupo que les permita valorizar ese punto obtenido en la fecha anterior y de paso, sacarle puntos al conjunto embajador.

Dos novedades del equipo para este partido. En la nómina de 18 jugadores convocados no están Giovanni Moreno ni Felipe Aguilar. En el caso de ‘Gio’, el jugador sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Su retorno a la competencia oscila entre dos a tres semanas. Por parte de Aguilar, el jugador se resintió en su lesión de tobillo derecho y por precaución decidieron no arriesgarlo a pesar de tener el alta médica.



El técnico Hernán Darío Herrera confía en que el equipo logre hacer un buen juego, sea contundente y logren superar a uno de los rivales más competitivos de la Liga colombiana. “Estamos bien, sacamos un punto importante en Barranquilla, va a ser un partido especial contra Millonarios y veremos para qué estamos. Mentalmente y anímicamente está muy fuerte, queremos jugar bien”.



Además, el estratega resaltó que “los entrenadores debemos decidir rápido, por el bien del equipo, si lo debo hacer, hay que buscar la solución rápidamente. Si no me están funcionando y ahí llegan los cambios”.



El equipo realizó su última práctica con el apoyo de unos diez mil hinchas en la tribuna del estadio Atanasio Girardot, aunque la cosa trato de salirse de control con la invasión sobre el final, el técnico Herrera valoró el cariño de la gente. “Sentimos el respaldo de los hinchas en este entrenamiento, nos transmitieron mucha alegría y es algo que nos emociona mucho. Esperamos ganar este partido contra Millonarios, contaremos con el respaldo de la afición. Me imagino disputando este partido de la mejor manera, ganando y jugando bien”.



A propósito del estado del campo de juego en el Atanasio, el técnico Herrera expresó que “da tristeza el estado del campo porque vienen dos equipos que juegan bien. Jugar un partido como estos, va a ser difícil, no quiero sacar excusas, pero la manera de jugar será diferente. Hay que cuidar la cancha que es la única que tenemos”.



Datos entre Atlético Nacional y Millonarios

Por Liga colombiana, Nacional y Millonarios se han enfrentado en 259 oportunidades, donde los verdolagas se impusieron en 78 ocasiones, frente a 99 de los embajadores y 82 empates.



Tras una racha de nueve encuentros sin conocer la victoria ante Atlético Nacional en Primera División (cinco empates, cuatro derrotas) entre diciembre de 2016 y septiembre de 2019, Millonarios ha ganado dos de sus últimos cuatro duelos ante el equipo verdolaga (dos derrotas), marcando tres goles en ambas victorias (3-0 en octubre de 2020; 3-1 en noviembre de 2021).



Atlético Nacional lleva seis partidos sin ganar en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022 (cuatro empates, dos derrotas), quedándose sin marcar en cuatro de ellos, después de haber ganado cinco de sus seis anteriores en el torneo (1E).



Millonarios no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de la Liga I-2022 (cuatro empates, una victoria), dejando su arco en cero en los tres más recientes (dos victorias, un empate), después de haber perdido tres de sus cinco anteriores (dos victorias). Millonarios podría encadenar cuatro encuentros sin recibir gol por segunda vez en el torneo, tras haberlo hecho en febrero (tres victorias, un empate).



Millonarios y Atlético Nacional son los dos equipos de la Liga I-2022 que lideran tanto en efectividad de pases (83,3% Millonarios; 83,1% Nacional) como en posesión promedio (59,7% Millonarios; 56,1% Nacional).



David Macalister Silva finalizó 39 pases con éxito en el tercio final del campo ante Atlético Bucaramanga en el partido más reciente de Millonarios, segundo mejor registro de la Liga I-2022 después de 48 del propio Silva ante Deportivo Pasto en enero.



En los últimos seis partidos, Nacional ganó dos, Millonarios dos y empataron en dos ocasiones.



El máximo goleador del duelo entre Nacional y Millonarios es Víctor Hugo Aristizábal con 13 goles, seguido por Oswaldo M. Palavecino con 12 goles, nueve para Nacional y tres para los albiazules y Alejandro Brand con 11 goles, todos con Millonarios.



Estos dos clubes se enfrentaron por vez primera en el campeonato de Primera División de 1948 el domingo 3 de octubre en Bogotá, donde ganó el equipo antioqueño (que en aquel entonces se llamaba Atlético Municipal) por 4-3.



Las mayores goleadas entre ambos equipos, la más abultada se dio el 29 de abril de 1954: fue victoria 0-7 de Millonarios en el Atanasio Girardot. La segunda más abultada fue el 6-0 a favor del azul, el 12 de junio de 1949, en El Campín. La mayor goleada a favor del Nacional fue el 5-0 del 10 de agosto de 2014, en Medellín.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Álvaro Angulo; Alexander Mejía, Sebastián Gómez, Andrés Andrade; Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



VAR: Jorge Guzmán (Norte).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8