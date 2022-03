Debutantes y regresos: a vivir la fiesta del clásico antioqueño

Sin importar el momento deportivo, los clásicos antioqueños se compiten de una manera diferente y eso lo saben en Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos equipos con campaña similar en la Liga y que buscarán los tres puntos y el orgullo de la ciudad, este domingo a las 8:15 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Varios jugadores verdolagas y poderosos vivirán por primera vez este encuentro, mientras que otros regresarán a sentir este duelo que parte en dos el sentimiento del fútbol paisa.



Por el local, Atlético Nacional, Daniel Mantilla y Nelson Palacio, son los jugadores quienes seguramente vivirán este clásico antioqueño por primera vez. El santandereano de grandes actuaciones con los verdes, espera destacarse en el frente de ataque, mientras que Palacio será uno de los encargados en batallar por el mediocampo, siendo ese volante de marca que lidiará las marcas de jugadores como Adrián Arregui, David Loaiza, Vladimir Hernández y Felipe Pardo.



En cuanto a los regresos, Giovanni Moreno podría sumar minutos en este duelo de verdes y rojos. El segoviano jugó por última vez en 2010 y esta sería una gran oportunidad para reivindicarse con la afición verdolaga. Otro que regresa a los clásicos es el técnico Hernán Darío Herrera, quien su último derbi dirigido casualmente fue el que el DIM ganó por última vez en la Liga, en octubre de 2018.



En el caso del DIM, varias caras nuevas podrían jugar por primera vez este encuentro; el venezolano José Hernández Chávez, el uruguayo Javier Méndez y el goleador argentino Luciano Pons, afrontarán este nuevo reto en sus carreras. Los dos primeros jugadores son piezas de recambio y posiblemente Julio Comesaña los emplee en la etapa complementaria. En cuanto al argentino Pons, es el actual artillero del campeonato y quiere ser la pesadilla de la defensa verde, remendada y en dificultades. Pons quiere untarle varios goles y enardecer el arco nacionalista.



Sobre los regresos, Andrés Ricaurte no podría estar, debido a que sigue en reacondicionamiento físico. Pero Felipe Pardo está que se juega el clásico, el atacante cuenta con una gran forma física y su víctima predilecta es Nacional. No solo funge como delantero, sino como un ‘10’ que se asocia de gran manera con Pons. Para apuntar otro regreso a estos partidos, está Bryan Castrillón, quien no ha estado en tantos juegos, pero se tiene confianza y le pone un ‘plus’ a su juego cuando enfrenta al cuadro verde.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8