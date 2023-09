Nacional recibe a La Equidad con la intención de sumar de a tres

Atlético Nacional y La Equidad chocarán este miércoles 13 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot en un duelo válido por la fecha 11 de la Liga Betplay y que es clave para el local para recuperar la confianza.



Y es que el cuadro verdolaga desperdició la chance de estar en la pelea por la punta del torneo ya que cayó con Independiente Medellín en una nueva edición del clásico antioqueño y que terminó 1-0.



Los dirigidos por William Amaral salieron derrotados en los últimos minutos de ese partido y esto hizo que las críticas hacia el equipo revivieran ya que el verde de la montaña ha perdido tres de los últimos cinco juegos.

Por su parte, La Equidad no llegan en un gran momento y pese a que está cerca de los ocho mejores el cuadro bogotano no conoce la victoria desde la fecha 3 del torneo cuando vencieron a Boyacá Chicó en condición de visitante por 2-0.



El cuadro de Alexis García viene de igualar justamente con Chicó en el estadio de Techo por 0-0 y suma cinco empates y dos derrotas desde su última victoria.



El último juego entre Nacional y La Equidad se dio el pasado 2 de abril de este año en un duelo que terminó sin goles en Bogotá.



Vale señalar que Nacional marcha cuarto en la Liga con 17 unidades mientras que La Equidad es 14° con 10 puntos.



Ficha del partido



Atlético Nacional vs. La Equidad



Hora: 8:20 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Atlético Nacional: K. Mier; A. Román, C. Zapata, J. Aguirre, Á. Angulo; R. Mejía; N. Moreno, J. Duque, N. Deossa, B. Palacios; J. Duque.



La Equidad: W. Ortega; J. Castro, D. Polanco, M. Payares, A. Correa; J. Mahecha, F. Acosta; S. López, P. Lima, F. Chaverra; J. Ramos.