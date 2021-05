Nacional, obligado a remontar, recibe a Equidad, que busca la sorpresa

Atlético Nacional recibe a La Equidad, este domingo desde las 3:30 de la tarde, por la vuelta de los cuartos de final en la Liga I-2021. Luego de la derrota sufrida en Bogotá, el conjunto verdolaga se alista para afrontar un encuentro donde deberá remontar un 1-0 en la serie para avanzar a la siguiente fase del campeonato.



El equipo verdolaga está completo luego de visitar en Montevideo a Nacional por la Copa Libertadores, para Alexandre Guimarães es importante afrontar este encuentro para seguir luchando por el título local, uno de los objetivos del primer semestre que tiene el equipo antioqueño.



“Lo que más nos motiva es poder seguir en la productividad de juego, que en la gran mayoría de los partidos que hemos podido hacer. Eso es lo que nos da el convencimiento, aunque enfrentaremos un rival complicado, hemos demostrado que podemos con qué. La reacción en el partido en Montevideo fue una prueba más de lo que estamos haciendo y es lo que se necesita para jugar esos partidos límites. Guardamos el respeto por los rivales, debemos salir por todo para seguir en la búsqueda del objetivo que tenemos en el campeonato local”, resaltó Guimarães.



Además, “nosotros sabemos muy bien que este es un partido que define mucho, vamos a ver como siguen recuperándose los jugadores y lo que tenemos que hacer para evitar que nos marquen, ser fuertes en defensa y atacar. Vamos a llevar el peso del partido sin despistarnos, tengo un plan en mente, proponerlo y esperar que el domingo todos estemos claros para medirnos en una serie durísima”.



En cuanto al conjunto asegurador, el técnico brasileño comentó que “el partido de ida contra Equidad cambiamos un poco la percepción e hicimos una nómina mixta, dentro de las rotaciones que estamos haciendo. Para esto, debemos definir al once más idóneo para disputar este juego clave. El rival, dentro de lo que quiere jugar lo hace muy bien, intentan enredar al oponente y por momentos lo logran. Nosotros debemos sacar un carácter competitivo para imponerse en esta clase de partidos límites”.



Datos entre Atlético Nacional y La Equidad



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y La Equidad se han enfrentado en 37 oportunidades, con un saldo de 13 victorias para cada uno y 11 empates. En cuanto a goles marcados, 47 fueron para los antioqueños contra 36 de los aseguradores.



Atlético Nacional igualó en los últimos tres partidos como local contra La Equidad (1-1, 0-0 y 1-1). Los verdolagas son el equipo que más puntos (25) y goles (30) consiguió en condición de local en 2021. Los dirigidos por Alexandre Guimarães llevan ocho victorias y un empate como anfitrión en lo que va corrido del año.



El conjunto antioqueño no ha perdido en sus nueve partidos como local en la Liga I-2021 (ocho triunfos y un empate), su mayor racha desde marzo de 2019 (cuatro victorias, cinco empates). Siete de sus ocho victorias en casa fueron por una diferencia de más de un gol.



La Equidad no ha perdido en los últimos cinco partidos fuera de casa en la Liga I-2021 (tres victorias y dos empates), alternando victoria y empate en este periodo. Es la mayor racha invicta como visitante del equipo en la Primera División desde 2018 (cuatro victorias, dos empates).



Entre los partidos de ida de los cuartos de final, La Equidad fue el equipo con menos pases en campo contrario completados (97) y Atlético Nacional fue el equipo con más pases en campo contrario que fueron exitosos (170). Además, el partido frente a La Equidad fue el tercero de Atlético Nacional en la Liga I-2021 sin remates a portería, todos ellos los disputó como visitante.



Alineación probable

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jefferson Duque, Jonathan Álvez.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 3:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



VAR: Nicolás Gallo (Caldas).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8