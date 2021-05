Las acciones de la polémica en el duelo Atlético Nacional vs Equidad

En el Atanasio Girardot, La Equidad consiguió el boleto a las semifinales de la Liga BetPlay (3-2 en el global), luego de empatar 2-2 con Atlético Nacional en un partido pasado por la fuerte lluvia.

Sin embargo, las jugadas polémicas no fueron ajenas a este duelo crucial y dos acciones de penalti fueron protagonistas del partido.



La primera fue a favor de Atlético Nacional, luego de que Jarlan Barrera recibiera una infracción por parte de Jefferson Mena en el minuto 50; el defensor asegurador impactó el rostro del volante verdolaga al momento de disputar el balón dividido en el área. El árbitro de la contienda, Carlos Andres Betancur, no dudó en señalar la agresión como penalti. El VAR no la revisó.



No obstante, Andrés Andrade no pudo transformar la falta en gol, ya que Cristian Bonilla se lanzó bien y atajó el disparo con categoría. En el rebote, el 'rifle' eludió al arquero asegurador, pero tampoco logró la anotación.



Carlos Andres Betancur volvió a ser protagonista en el encuentro y sobre el minuto 76 decretó otro cobro desde el punto blanco. Jerson Mosquera, defensor del cuadro verdolaga, derribó en el área a Daniel Mantilla después de cruzarle el brazo para ganar la posición. Tras la revisión de la acción en el VAR, el juez confirmó la falta en el área.



Para muchos aficionados, esta infracción no es clara, asegurando que Mosquera estaba disputando el balón y el contacto es involuntario; no obstante, a Diego Herazo poco le importó la polémica y con un fuerte remate al centro del arco le dio la clasificación a su equipo.