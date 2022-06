Arzuaga sobre la temporada de Junior: ‘no ha mostrado una identidad’

Nacional y Junior se la juegan en la Liga BetPlay Dimayor. Fecha definitiva en los cuadrangulares, donde verdolagas y rojiblancos se juegan en el Atanasio Girardot la clasificación a la gran final. 90 minutos separan a ambos de la disputa del título. Toda la atención del grupo A se centrará en Medellín.



La esperanza de la casa del tiburón está puesta en todos sus jugadores, para que den el golpe en la capital de Antioquia y logren avanzar a la gran final. Uno de los que confía en esto, es Martín Arzuaga, goleador y recordado por la afición barranquillera, en sus etapas como jugador.



Hay fe en que puedan lograr el objetivo, sin embargo, la crítica no se salva por acá. El juego de Junior ha sido discutido en toda la temporada, desde un inicio, hasta este final de cuadrangualres. El ‘torito’ habló con FUTBOLRED, acerca del duelo crucial y los aspectos que le preocupan, del Junior bajo el mando de Juan Cruz Real.

La irregularidad del equipo en toda la temporada

El Junior está como en el torneo, irregular. Con altas y bajas, no ha sido la excepción. No ha mostrado un fútbol o la identidad de juego, en ocasiones, le marcaban en el segundo tiempo. Era un equipo de caras y momentos.



No ha terminado de engranar un juego vistoso, colectivo, de tranquilidad, armonía. Siempre terminamos sufriendo. El juego de Junior es uno de esos que uno dice, será que ganamos o no. Es un juego impredecible. En los partidos contra Millonarios no fue la mejor, se conservó el cero, al igual que con Bucaramanga.



Eso da parte de tranquilidad, a Junior le venían marcando en todos los partidos. Cuando tienes un equipo con fragilidad en la parte posterior, hay desconfianza, inseguridad. Los rivales lo venían sintiendo.



¿Es entendible esa irregularidad en Junior? Teniendo en cuenta que Juan Cruz Real apenas lleva unos meses con el plantel

No justifico nada. He tenido entrenadores con los que hemos salido campeones en seis meses. Hablan de que es poco tiempo, pero recordemos que en América fue campeón. Me pongo a pensar, con un equipo que dejó armado Guimaraes ¿Cuál fue la mano o identidad? Ninguna. Analizo, en Nacional está Hernán Herrera, en dos meses, lo tiene ad portas de una final. No hablemos de tiempo ¿Para qué? Si justificamos esto, valoremos lo del arriero, le cambió la cara a Nacional.



Con poquito, se le conoce la mano al técnico. Es un Junior que ha sufrido durante dos o tres años, con una defensa permeable. No dudo de sus condiciones o capacidades, pero, por lo menos hay que identificar dónde está un equipo cometiendo errores, las falencias, que están en la parte posterior. No ha logrado esa seguridad.



Tiene una de las mejores nóminas, le hacemos fuerza para que gane. Hay que esperar para ver qué pasa contra Nacional. Junior debería estar en la final. En este duelo se definen muchas cosas.



Temporada de Miguel Ángel Borja

Todo mundo le cae a Borja. Creo que un tipo que ha jugado 27 partidos y ha marcado 16 o 17 goles, algo ha hecho. Creen que todo gira alrededor de él, las críticas, los momentos, la presión. Es como si Junior fuera Borja y ya, sin mirar a los demás integrantes del equipo. Es identificar qué pueden hacer cada uno de los jugadores, qué pueden aportar. Nos hemos quedado solo en Borja, igual no ha estado como quisiéramos, pero siempre anota. Tiene ese juego peligroso e incisivo.

Expectativa del partido contra Nacional en el Atanasio Girardot

No sabemos qué puede pasar en Medellín, no ha sido el mejor visitante. Pero, puede que haga un partido decoroso y traerse la victoria. Es un marco bonito, con público. Junior está acostumbrado a hacer buenos partidos y a dar lo mejor en Medellín. Junior siempre termina aguándole la fiesta a Nacional



Ellos deben confiar en sus condiciones, capacidades. Es un gran equipo, tiene buenos elementos. Al margen de los que puedan estar, cómo es el momento. Todos quieren jugar ese partido y esperemos que Junior pueda tomar esa iniciativa, debe ganar sí o sí. Debe tener argumentos, fútbol y sobretodo, contundencia. Esperemos que pueda estar en la final, por la nómina e inversión.



Críticas a Junior por la pérdida de tiempo en los partidos anteriores

Todos los métodos son válidos, desde que no se pierda. He visto equipos en Barranquilla que han hecho peores cosas que las de Junior en Bogotá, nadie dice nada. No se puede llover sobre lo mojado. Junior es grande, como tal, esos puntos y formas pueden discutirse, pero está a las puertas de una final. Es Junior, ese punto le sirvió para pedir pista.



Millonarios pues bueno, a Gamero lo felicito porque se la juega con jóvenes, tiene una cantera hecha realidad. Jóvenes que darán lo mejor de sí, estos partidos les dará la madurez suficiente. Junior se la juega con Nacional y que pasemos.



Sergio Cortés

Redacción FUTBOLRED

En Twitter: @seracoca_95