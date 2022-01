Nacional volvió a sonreír en Liga: 3-1 sobre Junior en el Atanasio

Atlético Nacional venció 3-1 a Junior de Barranquilla por la segunda fecha en la Liga I-2022. Los verdolagas fueron superiores y con goles de Didier Moreno en contra, Daniel Mantilla y Dorlan Pabón, pusieron a festejar a los 31.098 espectadores en la noche de este miércoles en el Atanasio, el primer triunfo de los verdolagas en este 2022.



Al minuto 4, una jugada de Felipe Aguilar, quien sostuvo la pelota desde su campo, derivó en un remate de Jefferson Duque que desvió el arquero Sebastián Viera al tiro de esquina.



Un minuto después y tras un tiro de esquina, Emmanuel Olivera al primer palo cabeceó la pelota y en un desvío, Didier Moreno mandó la pelota al fondo de la red, abriendo el marcador para Atlético Nacional.

Sobre el minuto 12, Jarlan Barrera tras un pase de Felipe Aguilar, remató de media distancia y la pelota pasó muy cerca del palo de la mano izquierda del arquero Viera. Cinco minutos después un pase de Yeison Guzmán, le quedó la pelota a Duque quien cabeceó exigiendo al arquero juniorista.



Promediando la etapa inicial, Junior tomó el control de la pelota. Sin embargo, al minuto 29, Nacional tuvo el segundo a través de Jarlan Barrera y Daniel Mantilla, pero la pelota se fue desviada. Cinco minutos después, Yerson Candelo tuvo otra oportunidad de gol, pero su remate se fue desviado.



Sobre el final, Nacional recostó al Junior en su área, generando tres aproximaciones, pero no logró ser contundente en la definición.



En la etapa complementaria, al minuto 5 y luego de una jugada colectiva, Daniel Mantilla con un remate cruzado desde el sector derecho, anotó su primer gol con la camiseta de Nacional, ampliando la ventaja en el marcador sobre un Junior timorato y que no lograba ser el equipo combativo que se había visto por tramos del primer tiempo.



Sobre el minuto 13, Junior efectuó dos cambios, se retiraron Didier Moreno y Yesus Cabrera, para darle paso a Fabián Ángel y Fabián Sambueza. Al 24, Junior hizo el tercer cambio, salió Omar Albornoz e ingresó Carmelo Valencia.



Al minuto 31, Fernando Uribe aprovechó un descuido en la zaga de Atlético Nacional para descontar en el marcador, el delantero pereirano aplicó la 'ley del ex' al conjunto verdolaga. Un minuto después, Nacional realizó su primer cambio del partido, ingresando Andrés Andrade en lugar de Yeison Guzmán, mientras que Junior agotó sus momentos con el cuarto cambio, ingresando Walmer Pacheco en lugar de Nilson Castrillón.



A ocho minutos del final, Nacional hizo doble sustitución, se retiraron Daniel Mantilla en medio de una gran ovación y Nelson Palacio, e ingresaron Danovis Banguero quien volvía de una suspensión y Jhon Duque que hacía su debut con los verdes de Antioquia. Terminando el encuentro, Nacional gastó sus cambios con el ingreso de Dorlan Pabón y Ruyery Blanco en lugar de Jarlan Barrera y Jefferson Duque.



En tiempo de descuento, Dorlan Pabón anotó el tercer gol y definitivo para sellar la primera victoria verdolaga en el 2022. El atacante aprovechó un rebote en el área luego de un remate de Andrés Andrade.



Con este resultado, Atlético Nacional vuelve a vencer al Junior en el Atanasio, tras poco más de un año. El último triunfo fue el 14 de marzo de 2021. Ese día, los verdes se impusieron por la mínima diferencia con gol de Jefferson Duque.



En la próxima fecha Atlético Nacional visita en Bogotá a Millonarios, mientras que Junior recibe a La Equidad en Barranquilla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8