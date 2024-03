Nacional va por otro triunfo que lo acerque a los ocho ante Jaguares

Después de vencer a Deportivo Pasto el pasado fin de semana, Atlético Nacional se pondrá al día en la Liga Betplay 2024-I donde buscará otro triunfo para acercarse a los ocho mejores del torneo.



Para ello, deberá enfrentar a Jaguares en el estadio Atanasio Girardot, duelo aplazado, válido por la fecha 8 del campeonato colombiano. Este partido que tenía que jugarse en el mes de febrero, finalmente se disputará este miércoles y allí Pablo Repetto podría repetir el once que le dio resultado ante Pasto.



El cuadro verdolaga viene de romper su marca de nueve encuentros sin ganar el pasado domingo y quiere seguir en el mismo camino de la victoria ante los felinos que deben sumar para alejarse del descenso.

De hecho, gracias a la victoria, Nacional salió del 20° puesto de la tabla, zona donde no está acostumbrado a ver al verdolaga y actualmente marcha 16° a cinco del último clasificado a cuadrangulares que es Medellín.



Jaguares viene de ser sorprendido por Fortaleza en condición de local. El conjunto bogotano jugó con diez todo el segundo tiempo y pese a ello se quedó con los tres puntos gracias al gol de Jesús Arrieta.



Esta derrota puso contra las cuerdas al conjunto de Montería en el descenso ya que marchan penúltimos con un promedio de 1.04 y a 0.03 de Deportivo Cali que es antepenúltimo en esa tabla y el último que mantiene la categoría. No obstante, en el presente torneo marchan décimos a dos puntos del octavo en la tabla.



La última vez que ambas escuadras chocaron fue el 30 de julio de 2023, duelo que terminó con triunfo agónico de los antioqueños por 2-1. Para los verdes marcaron Jhon Duque y Jaider Asprilla mientras que el descuento felino fue de Jhonier Viveros.



Atlético Nacional vs. Jaguares

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win Sports +