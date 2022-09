Atlético Nacional, con nuevo timonel visita en Montería a Jaguares

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 4:05 de la tarde a Jaguares, por la fecha 11 en la Liga BetPlay II-2022. Con Pedro Sarmiento en el banco técnico, los verdolagas buscarán una victoria que les permita seguir en la pelea por un lugar entre los ocho. Ya son dos partidos sin ganar de manera consecutiva y en Jaraguay, desde 2017 el conjunto antioqueño no se impone en ese estadio. Al frente están los cordobeses que quieren aprovechar el mal momento de los visitantes.



Dos regresos importantes estarán en este partido el equipo verde, Cristian Castro Devenish y Felipe Aguilar, quienes superaron sus molestias físicas y recibieron el alta médica y competitiva. En riesgo de suspensión están Álvaro Angulo y Alexander Mejía, quienes acumulan cuatro tarjetas amarillas.

Pedro Sarmiento, técnico verdolaga comentó que "no ha sido fácil reemplazarlo. Quiero continuar con lo que hizo el profesor Hernán Darío Herrera. En el fútbol es más lo que se sufre que lo que se gana, vamos tratar de resolver este momento, hay motivación y esperamos lograr cosas importantes. Soy un hombre positivo y de mucha fe. Espero aportar de la mejor manera, llegar a Nacional en estos momentos es especial y motivante, hay dificultades, es un reto que me atreví y espero que pueda aportarle. Lo anterior fue diferente. Sin decir que sea malo".



Por su parte, Emmanuel Olivera detalló que "sabemos lo que es Jaguares, un equipo muy duro, pero nosotros debemos salir con la idea de ganar y volver a esa senda ganadora. Debemos recuperar la pelota, ser más agresivos, mejorar en las transiciones, ser inteligentes. El grupo está bien, golpeado por el momento. En lo personal, no voy a estar feliz por lo que estamos pasando, somos grandes y debemos sacar esto adelante. Hay que seguir mejorando".



Datos entre Jaguares y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Jaguares y Nacional se enfrentaron en 16 partidos, con una victoria para los cordobeses contra 12 de los verdolagas y tres empates, en cuanto a goles marcados, 10 fueron para los de Montería contra 27 de los antioqueños.



Jaguares de Córdoba nunca ha podido ganar como local ante Atlético Nacional en Primera División, después de haber recibido a los verdolagas en siete ocasiones (3E, 4D); sin embargo, los tres más recientes terminaron en empate.



Jaguares de Córdoba ganó solamente uno de sus últimos 9 partidos de Primera División (4E, 4D). De no ganar ante Atlético Nacional, hilaría tres juegos en la categoría sin ganar en casa por primera vez en un año (1E, 2D entre agosto y septiembre 2021).



Atlético Nacional perdió solo uno de sus últimos siete partidos en la Liga BetPlay II-2022 (3V 3E), pero fue el más reciente de todos en el clásico ante Independiente Medellín (4-3). Durante estos siete encuentros, el conjunto verdolaga promedia 2,3 goles por partido.



Atlético Nacional es junto a América de Cali, el equipo hasta antes del arranque de la décima primera fecha de la Liga BetPlay II-2022, que más goles ha marcado (5) en la recta final del primer tiempo de sus partidos (min 31-45).



Jaguares de Córdoba es hasta antes del arranque de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2022, el único equipo que no ha podido anotar ningún gol en la recta final de sus partidos (min 76 –final).



Jaguares de Córdoba recibirá a Nacional en el estadio Jaraguay de Montería. La garra Caribe acumula seis juegos sin ganar en el torneo (3PE-3PP). El actual campeón colombiano tiene una sola victoria en sus últimos cinco cotejos disputados como visitante (2PE-2PP).



Las Fieras del Sinú no marcaron goles en los primeros 15 minutos ni en el último cuarto del encuentro. El delantero verdolaga Dorlan Pabón ha rematado 32 veces (20 disparos fueron al arco, 9 desviados, 1 dio en los palos) y ha anotado 2 goles.



El goleador de estos duelos es Dayro Moreno, quien anotó cuatro goles con Nacional, seguido por Jefferson Duque y Macnelly Torres, ambos con dos goles cada uno para los verdolagas. Por Jaguares, el máximo anotador es Pablo Rojas con dos goles.



El último triunfo de Nacional en Montería fue en agosto de 2017, por la séptima fecha de la Liga II-2017. En aquella ocasión, los verdes se impusieron 0-1 con gol de Andrés Rentería.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Yerson Candelo, Sebastián Gómez; Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

D.T.: Pedro Sarmiento.



Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Árbitro: Steven Camargo (Bogotá)

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8