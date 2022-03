Nacional quiere acercarse a la clasificación: recibe a Jaguares

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 7:45 de la noche a Jaguares de Córdoba, por la fecha 11 en la Liga I-2022. Luego de llevarse el clásico antioqueño y tras varios días de trabajo, los verdolagas retornan a la competencia, con las metas claras y el objetivo de asegurar la clasificación a los cuadrangulares. Alex Mejía sería la principal novedad para enfrentar a los celestes quienes no se quieren alejar de la pelea por un lugar entre los ocho.



En cuanto a ausencias, Hayen Palacios sufrió una molestia muscular en el último entrenamiento y resta definir el tiempo de incapacidad.



Hernán Darío Herrera, técnico encargado de Nacional habló sobre lo que espera del equipo en este encuentro. “Tenemos un gran reto como entrenador en evaluar variantes. Contra Olimpia no tuve tanta variedad como ahora. Mi compromiso está en elegir los mejores, ya contamos con Baldomero y Mejía y el objetivo es conseguir la Liga. Jaguares es un gran rival, nos estamos preparando muy bien, va a ser duro. Haremos nuestro trabajo”.



Además, el entrenador antioqueño remarcó que “la idea es clasificar temprano, no estamos desesperados por la posición, queremos es pelear en las finales, vamos con calma y seguridad. Yo no estoy preocupado por los nombres que hablan de entrenadores, estoy concentrado en el equipo, en buscar el triunfo contra Jaguares”.



En cuanto al presente del equipo, Herrera indicó que “Alexander Mejía está disponible para jugar, es un jugador importante para nosotros. Depende de mí si pueda sumar minutos en el próximo partido. Este es un gran grupo, conocí a muchos de ellos. El descanso era para que se recuperarán mentalmente, estuvieran en familia”.



Datos entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba

Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Jaguares se han enfrentado en 15 ocasiones con 11 triunfos para los verdolagas, uno para los cordobeses y tres empates. 24 goles anotaron los antioqueños y recibieron nueve.



Tras haber ganado sus primeros nueve enfrentamientos contra Jaguares de Córdoba en Primera División, Atlético Nacional ha ganado en solo dos de los seis más recientes (tres empates y una derrota), ambos como local.



Atlético Nacional ha conseguido seis victorias en sus 10 partidos disputados hasta la fecha en esta Liga I-2022 (dos empates, dos derrotas), después de haber ganado solo uno de sus últimos 10 en el pasado torneo (seis empates, tres derrotas).



Luego de haber ganado tres de sus primeros cuatro partidos de la Liga I-2022 (un empate), Jaguares de Córdoba ha vencido en solo uno de los seis más recientes (5D). No obstante, esa reciente victoria llegó en su último encuentro disputado (1-0vs Deportivo Pasto).



Atlético Nacional es el equipo de la Liga I-2022 que más pases ha acertado (3860), el que registra mayor posesión promedio (58,4 por ciento) y el segundo que más remates ha realizado (140, uno menos que Once Caldas).



Jaguares de Córdoba ha anotado ocho goles en el primer tiempo de sus partidos en este Liga I-2022, el 67 por ciento de sus 12 anotaciones. Ambos registros son los más altos del torneo hasta ahora. Sin embargo, es uno de los conjuntos que más goles ha sufrido en el segundo tiempo (9, como Independiente Santa Fe).



Dayro Moreno con cuatro goles y Pablo Rojas con dos, son los máximos goleadores de este duelo entre verdolagas y cordobeses respectivamente.



El único partido que Jaguares derrotó a Nacional fue en el estadio Atanasio Girardot, el sábado 1° de febrero, por la fecha 3 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020. Los celestes se impusieron por 1-2 con goles de Cristian Blanco en contra y el venezolano Diomar Díaz, Diego Braghieri descontó para los locales.



El último triunfo de Nacional sobre Jaguares, fue en la fecha 14 de la Liga I-2021, el miércoles 25 de marzo. En aquella oportunidad, los verdes se impusieron 3-1 con goles de Baldomero Perlaza, Jefferson Duque y Bryan Rovira, la visita descontó a través de Pablo Rojas.



Nolberto Ararat ha dirigido a Nacional en 7 partidos, de los cuales el conjunto verdolaga se impuso en tres ocasiones, tres empates y una derrota. El último partido que dirigió a los antioqueños fue el domingo 12 de septiembre contra La Equidad, por la novena fecha de la Liga II-2021 y el juego quedó igualado 1-1.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal; Sebastián Gómez, Alexander Mejía, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón; Jefferson Duque.

D.T. (e): Hernán Darío Herrera.



Hora: 7:45 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Nolberto Ararat (Valle).



VAR: Héider Castro (Bogotá).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8