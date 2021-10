Lluvia de emociones en el Atanasio: Nacional y Medellin emparon 1-1

Atlético Nacional empató 1-1 con Independiente Medellín, en juego por la fecha 14 en la Liga II-2021. En un partido lleno de emociones, con una cancha pasada por agua y donde los goles aparecieron promediando el segundo tiempo, Adrián Arregui para el poderoso y Baldomero Perlaza para los verdolagas, decretaron un empate en el regreso de los hinchas al Atanasio.





Con humo, gritos y un ambiente bien picante arrancó el clásico antioqueño 306 por Liga colombiana. Nacional dominaba la pelota, pero Medellín presionaba en corto, forzando el error en el inicio y salida de juego. A los dos minutos, Jarlan Barrera de media distancia se aproximó al arco rojo, pero su remate se fue desviado.



Medellín se acercó al minuto, pero no fue certero en un par de jugadas que tuvo para abrir el marcador. Al minuto 8 y a través de un tiro libre, Dorlan Pabón exigió al arquero Andrés Mosquera Marmolejo con un disparo al rincón del palo izquierdo, pero el meta poderoso logró controlar la pelota.



Sobre el minuto 14, Jarlan Barrera remató de media distancia, exigiendo al arquero Marmolejo. Un minuto después, Medellín tuvo para abrir el marcador, pero Diber Cambindo no logró rematar con precisión. Al minuto 17 y tras un centro de Jarlan, Jefferson Duque de cabeza volvió a aproximarse al arco poderoso.



Nacional seguía con la iniciativa en el partido, mientras que Medellín aguantaba en defensa y salía en velocidad. Al minuto 29, un pase filtrado le quedó a Vladimir Hernández quien no llegó a tiempo a la pelota y la pudo controlar el arquero Aldair Quintana.



Al minuto 34, Jarlan Barrera de media distancia volvió a exigir a Marmolejo, quien se estaba convirtiendo en la figura de la noche. Los últimos minutos del primer tiempo fueron controlados por Nacional y el DIM aguantaba como podía el marcador.



En la etapa complementaria, Medellín realizó una variante, sacó a Diber Cambindo, e ingresó el argentino Agustín Vuletich. A los dos minutos, Jean Pineda generó la primera jugada de peligro para el DIM, pero su remate salió desviado por centímetros. El rojo seguía aprovechándose de la intensa lluvia que caía en el Atanasio y al minuto 6, Edwar López con remate cruzado tuvo para abrir el marcador, pero Quintana estuvo atento a detener la pelota.



Nacional respondió a los ataques de su rival y al minuto 9, Baldomero Perlaza desde el sector izquierdo pudo anotar, pero su remate se fue muy alto del arco sur. Sobre el minuto 16, ingresó en Nacional Andrés Andrade en lugar de Dorlan Pabón. Al 20, se acercó el DIM a través de Adrián Arregui, pero no logró rematar con comodidad.



Al minuto 27, un tiro de esquina cobrado desde el sector izquierdo, le quedó en el corazón del área a Adrián Arregui, quien con golpe de cabeza abrió el marcador a favor de Independiente Medellín, que sin tener mucho dominio de la pelota, ni acciones ofensivas, fue contundente.



Los minutos finales fueron para el infarto. Medellín se defendía, mientras que Nacional intentaba por varias vías encontrar el empate. Pero la definición estaba extraviada. Al minuto 40 y tras una serie de toques, un centro de Yerson Candelo desde el sector derecho, le quedó la pelota a Baldomero Perlaza, quien con golpe de cabeza, anotó el empate.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita al América de Cali, mientras que el Deportivo Independiente Medellín recibe al Deportes Tolima.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8