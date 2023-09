Nacional enfrenta a Envigado pensando en seguir cerca de la punta

Atlético Nacional y Envigado se miden este sábado en la continuidad de la fecha 15 de la Liga Betplay II-2023. El cuadro verdolaga ejercerá de local en un partido que se jugará en el estadio Atanasio Girardot.



Los dirigidos por William Amaral vienen con aire en la camiseta ya que a mitad de semana golearon a Águilas Doradas por Copa Betplay, pero quieren volver al triunfo al mismo tiempo ya que en Liga cayeron duramente con América el fin de semana pasado.



En cuanto a novedades en los convocados, Nacional no contará con Cristián Zapata, Felipe Aguirre y Álvaro Angulo, este último que venía de muchos partidos consecutivos y por ello el cuerpo técnico decidió darle descanso.

Por su parte, en reemplazo de Zapata entró a la lista, el zaguero Sergio Mosquera, central que venía de una lesión y que ahora quiere recuperar terreno para volver a mostrar su mejor nivel.



Por otro lado, Envigado no tuvo acción a mitad de semana, pero viene de caer con Millonarios en condición de local, juego que se disputó el lunes pasado.



La Cantera de Héroes no pasa por su mejor momento ya que solo vio la derrota en una sola ocasión en los últimos partidos que fue ante Jaguares el pasado 18 de septiembre en el Polideportivo Sur.



El último juego entre verdes y naranjas se dio el pasado 23 de abril, duelo que terminó 0-0 y donde salió expulsado Dorlan Pabón.



Ficha del juego



Atl. Nacional vs. Envigado

Estadio Atanasio Girardot

Hora: 6:00 p.m.

TV: Win Sports +