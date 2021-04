Nacional busca la clasificación: recibe a Envigado en el Atanasio

Atlético Nacional recibe a Envigado Fútbol Club, este sábado desde las 6:05 de la tarde, por la fecha 17 en la Liga I-2021. Tras caer contra Deportes Tolima, los verdolagas exponen su invicto como local en el campeonato frente a un complicado equipo naranja que llega a este partido luego de golear a Patriotas Boyacá.

Nacional recupera piezas claves y espera regresar a la senda ganadora



Con 20 jugadores convocados, Alexandre Guimarães confía en imponerse sobre los naranjas y quedar cerca de la clasificación entre los ocho. Cuatro jugadores regresan a ser tenidos en cuenta luego de superar molestias físicas: Yerson Mosquera, Sebastián Gómez, Yerson Candelo, Jonatan Álvez. Mientras que Bryan Rovira que pagó una fecha de sanción en Ibagué, tendrá descanso en este juego, para llegar a punto al viaje a Paraguay para enfrentar a Libertad en la Copa Libertadores. Con respecto al partido anterior, Bryan Córdoba y Juan David Cabal no fueron citados por decisión técnica.



El técnico brasileño confía en lograr una victoria que lo mantenga en la parte alta del campeonato. “El balance que tenemos, es que debemos sumar contra Envigado, sabemos que vienen de un cambio de técnico, ganaron muy bien su último partido y nosotros debemos hacer las cosas mejor. Es importante ganar para tener la tranquilidad de asumir los partidos de Copa Libertadores, por lo tanto, nos abocamos a planificar este juego y hacer todo lo que debe ser y ojalá con una victoria planear lo que se viene después”, destacó.



Además, “estamos entrando en etapas cruciales del torneo local, en Copa Libertadores también estamos en una etapa de pelear un lugar en la fase de grupos y tener a disposición todo el plantel es una bendición”.



En cuanto al rival, Guimarães destacó que “los equipos de Medellín siempre que enfrentan a Nacional quieren dar mucho más, estos partidos son de mucho cuidado. Envigado es un equipo compacto, solidario y con jugadores que deben marcar diferencia. Es importante tomar las precauciones necesarias y hacer énfasis en nuestro juego. Ya conocemos equipos que se nos repliegan. Por eso es importante dar circulación de pelota y con distribución interior y exterior de los jugadores”.



Envigado quiere terminar con buen caudal de puntos en la Liga y busca sorprender a los verdes



Tras vencer 3-0 a Patriotas en la fecha anterior, el equipo naranja tuvo un cambio de última hora en sus convocados para afrontar este encuentro regional contra Nacional. Ingresó Yeferson Rodallega en lugar del inglés George Saunders. Bajo el mando de Andrés Orozco, Envigado se motiva para jugar en el Atanasio y volver a vencer a los verdolagas, algo que no ocurre desde 2014, cuando se impuso por la mínima.



“Para nadie es un secreto que es muy motivante enfrentar a Nacional, el estar día a día con nuestros jugadores y jugar en el Atanasio tiene un plus muy grande. Cuando enfrento a Medellín y Nacional siento algo muy especial. Vamos a jugar en una cancha espectacular, el rival deja jugar, intentarán someternos y aunque no han tenido sus últimos partidos buenos, la idea es que los muchachos puedan gozársela, disfrutar este partido y hacerle daño a Nacional. Queremos sumar la mayor cantidad de puntos para terminar de la mejor manera este año que no arrancó tan bien”, indicó el técnico Orozco.



Por otro lado, Santiago Jiménez comentó que “nos sentimos muy bien en el partido anterior, buscábamos hacer buenos partidos y se nos dio. Seguimos tomándonos confianza, fue un nuevo aire y ahora vamos a enfrentar a un gran rival como Nacional, es un partido que todos queremos jugar, lo tomamos como una gran motivación y es una vitrina para jugar más adelante en algún equipo grande”.



Datos entre Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club



Por Liga, Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club jugaron en 77 ocasiones, los verdes ganaron 38, frente a 18 de los naranjas y 21 empates. En cuanto a goles marcados, Nacional convirtió 114 frente a 80 de los del sur del Valle de Aburrá.



En los últimos ocho juegos en los que Éder Vergara dirigió a Atlético Nacional, los verdolagas ganaron seis y empató los dos restantes. El árbitro cordobés amonestó a 15 jugadores del conjunto dirigido por Alexandre Guimarães. Este será el primer partido en el año que lo dirija este juez.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Michael Chacón, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Neyder Moreno; Jonatan Álvez.



D.T.: Alexandre Guimarães.



Envigado FC: Felipe Parra; Santiago Jiménez, Santiago Noreña, Santiago Ruiz, Yilmar Celedón; Yeferson Rodallega, Iván Rojas, Yadir Meneses, Yeison Guzmán; Jáder Maza, Jhon Jáder Durán.



D.T.: Andrés Orozco.



Hora: 6:05 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8