Nacional buscará la clasificación en en Atanasio: recibe al Pasto

Atlético Nacional recibe este sábado, desde las 6:05 de la tarde al Deportivo Pasto, por la fecha 11 en la Liga II-2021. Luego de nueve triunfos y un empate, el conjunto antioqueño está a una victoria de asegurar un lugar entre los ocho. Con el regreso de Felipe Aguilar y Yerson Candelo a los convocados, el conjunto verdolaga buscará otro buen resultado y afianzar más la idea de juego.



Además de Aguilar y Candelo, Ruyeri Blanco es otra de las novedades en la lista de 20 jugadores concentrados por el técnico Alejandro Restrepo, quien no se conforma con lo realizado hasta el momento y va por más. "Estamos enfocados que este es el partido, es el más importante. Pasto es un rival importante, un equipo con jugadores experimentados, aunque no han conseguido resultados, es de cuidado", remarcó el técnico antioqueño.



Sobre la novedad de Ruyeri Blanco, el estratega indicó que "Ruyeri (Blanco) es un jugador joven, con muchos sueños. Si bien, no ha sido titular, sigue trabajando, enfocado para aprovechar la oportunidad cuando la consiga en el equipo".



En cuanto a la gestión del grupo durante esta semana de entrenamientos, Restrepo precisó que “en una semana larga, tenemos entre tres y cuatro días de optimización que nos sirve para potenciar y reforzar nuestra idea de juego. Afianzamos y apuntamos en los aspectos a corregir, planificamos bien la parte de entrenamiento y recuperación que nos sirva para los partidos".



El técnico está convencido en su idea y eso es lo que quiere demostrar en cada juego. "Hemos venido mostrando una idea de juego clara y que sea flexible. Donde permita hacer cambios, dependiendo los momentos de juego. Creemos que estas ideas pueden mejorar para ser un mejor equipo. Debemos partir de nuestra idea de juego, donde el fútbol es propositivo. Día a día en los entrenamientos, el juego, sus interacciones y la dinámica se pueda ver plasmadas. Aprovechando el tiempo para hacer diferentes tareas".



Analizando al equipo nariñense, Alejandro señaló que "cada rival lo debemos tener en cuenta, el Pasto del profesor Flavio Torres cuenta con un buen grupo y seguramente será un juego complejo".



Datos entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Deportivo Pasto han disputado 54 partidos, de los cuales, los verdolagas ganaron 26, los nariñenses 13 y 26 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños convirtieron 71 y recibieron 48.



Ambos equipos vienen de empatar sin goles en su último enfrentamiento, disputado en febrero de este año en Pasto. Verdolagas y nariñenses nunca han igualado sin goles en dos juegos seguidos por la Liga.



Ya son nueve victorias seguidas para Atlético Nacional en la categoría y cinco como local. El conjunto de Medellín aún no sabe lo que es perder en casa en este 2021 (15 partidos jugados, 13 victorias y dos empates), promediando 2.6 goles por partido.



Deportivo Pasto derrotó a Deportes Quindío en su última visita en el torneo y buscará enlazar más de una victoria fuera de casa por primera vez desde enero-febrero de 2020 (dos triunfos).



Atlético Nacional es, junto a Millonarios, el equipo más goleador del torneo con 19 tantos. Sin embargo, los verdolagas han necesitado menos remates para alcanzar esta cifra (113 contra 148 de Millonarios).



Ningún jugador de la Liga II-2021 ha ganado más duelos que Jeisson Quiñones del Deportivo Pasto, imponiéndose en 71 de los 97 en los que ha participado.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Geisson Perea, Felipe Aguilar, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Alex Castro, Dorlan Pabón y Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Steven Camargo (Asocafa)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8