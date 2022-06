¿Hay esperanza para el Tolima? El dato que complica la remontada

Nacional y Tolima ya disputaron el duelo de ida de la gran final de la Liga BetPlay 2022-I, buscando al campeón del primer semestre. Partido ya jugado, que dejó emociones, buen fútbol y el recuerdo para los que gustan del deporte; el golazo que anotó Yerson Candelo, que ya le dio la vuelta a todo el mundo, siendo uno de los mejores del año.

El global de 3 a 1 deja muy complicada la situación para los de Hernán Torres, que apelarán a lo mejor de su repertorio, para lograr lo que ya se está llamando como la épica, ante el contexto y todo lo que representaría remontar el resultado en contra, este domingo, en el Manuel Murillo Toro.



Y es que la estadística deja mejor parado a Nacional, no solo por los dos tantos que tiene de ventaja, con la obligación de saberlos administrar para quedarse con la estrella 17. En las 40 finales de ida, que se han disputado, hay un margen amplio de favorabilidad para el club que consigue la ventaja en el primer duelo. Para esto, no se contará el duelo en el Atanasio, sin conocerse aún el nuevo monarca de la Liga BetPlay.



Desde el 2002, año en que se instauraron los torneos cortos, en 27 oportunidades el equipo que ganó el partido de ida, se coronó campeón en el duelo de vuelta, sin importar si inició o no la llave del título en casa o de visita.



En el porcentaje restante, se encuentran 12 partidos de ida que terminaron en empate.