Debuta Repetto en Nacional y busca alejar crisis ante Bucaramanga

Atlético Nacional está pasando por un duro momento deportivo y tras la eliminación de la Libertadores, el equipo antioqueño continúa una mala racha en la que lleva siete partidos de manera consecutiva sin sumar de a tres puntos.

Para empezar a alejar esa crisis, Nacional enfrentará a Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2024 y la gran novedad para este juego es la presencia del técnico uruguayo Pablo Repetto, quien tendrá su primer reto en el banquillo del equipo verdolaga.



Tras una semana de trabajo en la que sufrió las salidas de Dorlan Pabón y Brahian Palacios, Repetto intentará poner la mejor nómina posible de cara a este duelo contra los leopardos que vienen en alza deportiva.





La incógnita quedará en cómo vaya a ser el primer equipo titular del uruguayo, pues por decisiones del mismo entrenador, no se conocen convocados, ni lesionados, así que habrá que esperar hasta horas previas cómo podría formar esta era de Repetto.



Pese a ello, uno de los ítems que tiene a favor el uruguayo para su debut, es que, en los últimos cinco partidos disputados en el Atanasio Girardot contra Bucaramanga, no han perdido, pues suman tres victorias y dos empates, así que puede ser buen síntoma para el equipo de cara a este choque.



Alineación probable Atlético Nacional

Harlen Castillo; Álvaro Angulo, Juan Felipe Aguirre, Juan Arias, Édier Ocampo; Carlos Sierra, Robert Mejía, Andrés Salazar, Pablo Ceppelini, Edwin Torres y Jefferson Duque



Alineación probable Bucaramanga

Luis Vásquez, Fabio Delgado, Carlos Romaña, Robert Herrera, Santiago Jiménez, Aldair Zarate, Jean Colorado, Juan Rodríguez, Estefáno Arango, Dairon Valencia.



Nacional vs Bucaramanga

Día: domingo 10 de marzo

Hora: 4:10 p.m.

TV: Win Sports+