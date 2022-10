Nacional y Águilas chocan en el Atanasio en busca de la clasificación

Atlético Nacional recibe este domingo, desde las 3:30 de la tarde a Águilas Doradas por la fecha 16 en la Liga BetPlay II-2022. Luego de quedarse con el clásico antioqueño, los dirigidos por Pedro Sarmiento reciben a otro equipo de la región que está en la pelea por la clasificación y donde un resultado positivo los dejaría muy cerca de la clasificación. Para los del oriente antioqueño el reto es muy importante, teniendo en cuenta que hace nueve años no derrotan a su rival en el Atanasio.

Nacional llega con viento en la camiseta y la obligación de asegurar su clasificación



Con los mismos 18 jugadores que derrotó al Medellín en el clásico antioqueño, Pedro Sarmiento buscará este domingo quedar muy cerca de la clasificación. El entrenador estará al frente del equipo en este partido y el jueves en Manizales contra Once Caldas, antes de entregarle el cargo a Paulo Autuori.



“A Leonel Álvarez lo conozco desde la Selección Colombia, tiene carácter, temperamento, exige mucho a sus equipos. Son ordenados y responsables en el terreno de juego. Águilas refleja lo que él quiere y manifiesta, nosotros debemos respetar al rival y buscar la manera de vencerlos para estar más cerca de la clasificación. Trato de imponer un estilo, una forma diferente que no creo que sea mejor o peor, cuando llegué, le agregué mi manera de trabajar”, indicó Sarmiento.



En cuanto a la ausencia de Jarlan Barrera en las últimas tres convocatorias, el técnico comentó que “hay una admiración en su manera de jugar, la toma de decisiones. Es un fuera de serie, pero queremos que sea más continuo en el juego. Queremos ponerlo en condición física para que pueda jugar. No tengo nada contra él, ni con nadie, esperamos que esté en mejor forma para su manera de jugar sea más continua, si él se pone a punto es muy valioso, sabe jugar mucho con la pelota”.



Sobre la convocatoria de Jaider Asprilla por encima de Tomás Ángel y Ruyery Blanco. “Es un jugador con mayor talla, fuerte en el cabezazo, es fuerte en la técnica, tiene características diferentes. A Ruyery y a Tomás tenemos que recordarle más lo que tienen que hacer cuando no tiene la pelota, lo que no pasa con Jaider, me inclino con alguien, hay que tomar decisiones. Les está haciendo la competencia y tienen que aprender”.



Analizando los aspectos tácticos para ser más armonioso, Pedro dijo que “estoy haciendo un orden, cuando uno arma una figura es solo para defenderse. Buscamos con la figura y el orden ahorrar condición física y espacio, para eso se hizo la táctica, queremos que sean más compactos y con la función de los jugadores, tengan la posibilidad para saber atacar, es un desarrollo para reducir espacios y con la capacidad individual pueda estar más sólido”.



Finalmente, el técnico comentó que “a mí me dijeron que me quedaban tres partidos, me faltan dos y lo tengo que entregar de la mejor manera. El profesor Paulo Autuori llegará y evaluará como más le gusta. Es su tarea, tiene recorrido y sabrá qué hacer”.



Águilas quiere dar la sorpresa en el Atanasio



Sin cambios con respecto al partido contra Bucaramanga donde logró una importante victoria y se puso al día en el calendario, Águilas Doradas buscará romper una racha de nueve años sin poderle ganar a Nacional y de paso, perfilar su clasificación al grupo de los ocho mejores. El técnico Leonel Álvarez siempre se juega un partido aparte contra los verdes, volverá al Atanasio tras ese partido contra Libertad donde los eliminó en la Copa Libertadores y tres años después, estará en el coloso de la 74.



“La idea es seguir creciendo, consiguiendo resultados con mucha ilusión y estar entre los ocho, nos queda un partido complejo contra un gran equipo como Nacional. Esperamos hacer una gran presentación contra una gran hinchada”, remarcó.



Sobre ese recuerdo del 2019 cuando eliminó a Nacional en la Copa Libertadores, Leonel dijo que “afortunadamente, es un escenario donde he logrado buenos resultados y ojalá pueda conseguir un gran resultado ante un gran equipo que viene haciendo las cosas muy bien junto a Pedro Sarmiento. Para nosotros será difícil, pero también para ellos. Queremos competir, jugar bien y conseguir un buen resultado”.



En cuanto al ingreso de jugadores en la alineación titular como Orlando Berrío, el estratega dijo que “todos vienen trabajando, queriendo estar en la formación titular. Hay competencia y eso es muy bueno para nosotros en poder decidir y el que entre nos da resultados, queremos jugar bien, ganar y acercarnos al objetivo de clasificar al grupo de los ocho”.



Datos entre Atlético Nacional y Águilas Doradas



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Águilas Doradas disputaron 30 partidos, los verdolagas ganaron 17 frente a seis de los dorados y siete empates. En cuanto a goles marcados, 46 fueron para los verdes y 23 para los del oriente antioqueño.



Atlético Nacional y Águilas Doradas jugarán en el estadio Atanasio Girardot. El verde de la montaña está invicto desde hace cinco partidos (tres victorias, dos empates). El equipo joven de Antioquia enlaza cuatro juegos sin derrotas como visitante (dos victorias, dos empates). Nacional tiene 592 pases incorrectos en la actual temporada liguera (promedio de 39,467 por fecha). El equipo del oriente es el que menos tiros de esquina concedió hasta el momento (38).



Atlético Nacional ganó ocho de los últimos nueve partidos en los que recibió a Águilas Doradas en Primera División, siendo el restante un empate 1-1 en junio de 2016. Además, el equipo verdolaga no recibió goles en siete de los últimos ocho enfrentamientos entre sí como anfitrión.



Águilas Doradas venció a Atlético Nacional en el cruce más reciente por Liga BetPlay y buscará hilar victorias ante el verdolaga por segunda vez en Primera División desde los dos triunfos consecutivos que logró en noviembre de 2011 y febrero de 2012.



Atlético Nacional ha perdido solamente uno de sus últimos 12 partidos en Primera División (6V 5E). Además, el Verdolaga no ha permitido goles en contra en cuatro de sus últimos cinco partidos en la categoría (tres victorias, dos empates).



Atlético Nacional ha anotado la mayor parte de sus goles (6/25) en la Liga BetPlay II-2022 en la recta final del primer tiempo de sus partidos (min. 31-45).



Águilas Doradas es junto a tres equipos, la escuadra de la Liga BetPlay II-2022, hasta antes del arranque de la fecha 16, que no ha permitido goles en contra al arranque del segundo tiempo de sus partidos (min. 46-60).



Alineaciones probables



Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Román, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla, Yerson Candelo, Jefferson Duque.

D.T.: Pedro Sarmiento.



Águilas Doradas: José David Contreras; Yhormar Hurtado, Jeisson Quiñones, Jean Pestaña, Mauricio Duarte; Jesús Rivas, Kevin Castaño, Orlando Berrío, Auli Oliveros, Jhon Fredy Salazar; Marco Pérez.

D.T.: Leonel Álvarez.



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas)

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)

T.V.: WIN Sports +





