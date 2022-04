Atlético Nacional busca seguir en lo más alto, frente a las Águilas

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 2 de la tarde, a las Águilas Doradas, por la fecha 16 en la Liga I-2022 en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Luego de vencer al América de Cali, asegurando su lugar en los cuadrangulares, el técnico Hernán Darío Herrera hará retoques en su nómina frente a un necesitado equipo ‘dorado’ que deberá ganar los cinco partidos que le restan, si quieren pelear por un lugar en el grupo de los ocho.

¡A todo o nada! Leonel y sus Águilas esperan volar alto sobre el líder



Tras la eliminación en la Copa Colombia, para Águilas Doradas no hay margen de error y lo único que les queda es ganar los cinco partidos que les restan en la Liga, si quieren pelear por un lugar dentro de los ocho. Leonel Álvarez vive un partido aparte estos encuentros contra Atlético Nacional, desde 2019 no enfrenta a los verdolagas, cuando los eliminó en el Atanasio en la Copa Libertadores, como técnico de Libertad de Paraguay.



“Se viene el líder del campeonato, un equipo que juega muy bien, está bien dirigido. Me alegra porque Hernán Darío Herrera que ha estado buscando continuar y lo que ha hecho, son merecedores de estos buenos resultados que han logrado. Nosotros tenemos la ilusión de jugar muy bien, venimos con buenas sensaciones, para nosotros es un partido de seis puntos, donde tenemos la ilusión de jugar muy bien y ganarle a un gran equipo como Nacional”, expresó Leonel.



En cuanto al duelo de individualidades, el estratega antioqueño precisó que “nosotros tenemos grandes jugadores, está (Juan) Ávalo, está Christian (Marrugo), está (Jhonathan) Agudelo, está Anthony (Vásquez), va a ser una competencia muy profesional, ellos tienen gran recorrido, experiencia, pero los muchachos tienen toda la información, será un lindo partido, de los que todos quieren jugar. Estoy convencido que van a estar concentrados, jueguen con intensidad, solidarios en defensa y ataque, generar ocasiones, ser contundentes, ojalá sea una linda tarde y conseguir la victoria. Queremos jugar bien y competir al máximo, será una tarde muy importante para nosotros”.



Para este partido, el técnico Álvarez estaría proyectando una nómina muy similar a la que compitió en la Copa Colombia contra Deportivo Pereira, un equipo ofensivo, pensando en marcar diferencia y aprovechando las condiciones del terreno de juego en el estadio Alberto Grisales.

Felipe Jaramillo, volante de Águilas comentó que “sabemos que es un partido complicado, no tenemos margen de error y debemos salir a ganar. Estos partidos nos motivan jugar y buscaremos hacer un partido inteligente, siendo fuertes en casa y que todo el equipo esté muy concentrado. Contrarrestar lo que proponga el rival y ser contundentes”.



En cuanto a las novedades, Marco Pérez se encuentra en el departamento médico, por un tema de isquiotibiales, Peñaloza tiene una sobrecarga en los aductores, Juan Pablo Otálvaro sufrió una distención muscular en el partido contra Jaguares. Felipe Jaramillo y Juan David Valencia tienen cuatro amarillas acumuladas.



Nacional no se relaja y buscará el triunfo en Rionegro



Los dirigidos por Hernán Darío Herrera saben que, contra Águilas Doradas, es un partido con tinte de clásico y para eso, el técnico antioqueño preparó lo mejor de su equipo, buscando un nuevo triunfo que lo mantenga en la parte alta del campeonato.



“Águilas Doradas es un rival difícil, su eje del juego es Christian Marrugo y debemos tener mucho cuidado con él. Hay que prepararnos bien para enfrentarlos de la mejor manera este domingo. Hemos estado manejando bien al grupo, en el equipo tengo gente que me están ayudando para seguir creciendo”, señaló el técnico Herrera.



Además, “contra Rionegro, jugaremos a la misma altura que entrenamos, seguramente la hinchada nos acompañará y debemos estar preparados”.



Por su parte, Emmanuel Olivera regresa al equipo tras pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El jugador argentino no se relaja y espera que estos partidos que restan en la fase todos contra todos, sirvan para mantener el alto nivel. "Al igual que el semestre pasado, logramos con anticipación la clasificación, pero no podemos relajarnos, la mentalidad ha cambiado y todos debemos estar preparados al máximo, lo que viene nos demanda competir más".



Además, “estoy tranquilo, somos un grupo y cuando se consiguen las cosas es de todos. En cada entrenamiento hay que darlo todo, el ambiente es muy bueno y debemos prepararnos para el día que nos toque jugar, estar al 100 por ciento. Yo vine a ganar títulos, me ha pasado en todos los clubes, no vine a pasear, me quiero entregar al 100% y voy a dejarlo todo por esta camiseta. Entendimos el mensaje que nos dieron y ojalá a mitad de año, consigamos la Liga”.



En cuanto a la competencia por un puesto en la zaga, Olivera indicó que "por eso digo que uno tiene que entregarse al máximo, no hay que relajarse, porque vienen chicos como Cristian Castro y (Juan David) Cabal, que lo están haciendo de una gran manera. Hay una gran competencia y eso es muy importante. El profesor (Hernán Darío Herrera) nos ha impartido cosas como la intensidad, el sacrificio y el estar mejor parados en el campo, hemos mejorado y hay que seguir con esta mentalidad".



Varios cambios realizó el técnico Hernán Darío Herrera en los convocados. Regresa Álvaro Angulo, luego de una lesión sufrida en el partido de Copa Libertadores contra Olimpia en Asunción. En cuanto a los ausentes, el 'Arriero' le dio descanso a varios jugadores que venían siendo titulares habituales.



Datos entre Águilas Doradas y Atlético Nacional

Por Liga colombiana, Águilas Doradas y Atlético Nacional se enfrentaron en 29 ocasiones, con cinco triunfos para los del oriente antioqueño, contra 17 de los verdolagas y siete empates. En cuanto a goles marcados, 22 fueron para los de Rionegro y 44 para los de Medellín.



Después de haber ganado en sus primeros tres enfrentamientos como local frente a Atlético Nacional en Primera División, Águilas Doradas ha ganado solo uno de los 12 siguientes (cuatro empates, siete derrotas), el 2-1 en abril de 2019.



Águilas Doradas ha perdido solo uno de sus últimos nueve encuentros como local en Primera División (tres victorias, cinco empates), en el único de ellos en el que recibieron más de un gol (1-2 vs Envigado en marzo), tras haber caído en seis de nueve compromisos previos en casa (tres victorias).



Atlético Nacional no ha perdido en sus últimos seis partidos de la Liga I-2022 (cinco victorias, un empate) y ha marcado al menos dos goles en cada uno de ellos (14 en total; 2.3 por encuentro).



Alejandro Artunduaga es el jugador de Águilas Doradas que más duelos ha ganado en esta Liga I-2022 (65), con un 60.8 por ciento de efectividad (65/107).



Jefferson Duque es el futbolista de Atlético Nacional con más participaciones de gol en esta Liga I-2022. El delantero verdolaga suma cinco goles y dos asistencias en 13 partidos.



Alineaciones probables

Águilas Doradas: Juan David Valencia; Jeison Quiñones, Sebastián Rodríguez, Oswaldo Henríquez, Mauricio Duarte; Felipe Jaramillo, Jesús Rivas, Christian Marrugo, Juan Ávalo; Antony Vásquez, Jhonathan Agudelo.

D.T.: Leonel Álvarez.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Hayen Palacios, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Yeison Guzmán; Ruyery Blanco.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Alberto Grisales.



Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia).



VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).



TV: Win Sports +.



