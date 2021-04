Nacional vive un bajón deportivo en el momento clave del semestre

Atlético Nacional tuvo un flojo desempeño frente al Deportivo Cali y perdió la posibilidad de asegurar el liderato en la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas no mostraron seguridad en su juego, en el ataque genera dudas y su mediocampo no es tan sólido como en anteriores encuentros. A continuación, análisis del partido en Palmaseca.

Poca definición: Los verdolagas no realizaron un solo tiro al arco, Jefferson Duque fue una isla en la ofensiva, su liderazgo poco pesó en el frente de ataque y constantemente se estrelló con la defensa del Deportivo Cali.



Bloque irregular: En juegos anteriores, donde Nacional jugaba mejor y obtenía los resultados, el equipo jugaba más compacto, sus líneas defensivas, en el medio y en ataque eran más coordinadas y las dos fases de juego, el equipo era seguro. En este encuentro, le costó encontrar espacios y en varios pasajes del partido, las líneas eran muy prolongadas, lo que dificultaba la elaboración en el juego.



Pelota quieta: Nacional tuvo cuatro tiros de esquina, varios tiros libres y en ninguno pudo sacarle provecho al juego. Sumado a esto, pocos jugadores se atrevieron a rematar de media distancia, en juegos tan cerrados, la pelota quieta y las opciones a balón parado, son una herramienta para conseguir los resultados.



Jugadores en bajo nivel: Hombres como Jefferson Duque, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, entre otros, no pasan por un buen momento deportivo y eso incide en el desarrollo del equipo. Con poco talento, al equipo le cuesta expresar su estilo de juego.



Posesión de balón en propio campo: Al igual que contra Libertad en Copa Libertadores, Nacional tuvo durante varios pasajes del partido la posesión de la pelota, pero no lograba pasar más allá de su campo. A veces, es mejor no tenerla tanto, pero ser más efectivo en campo contrario.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8