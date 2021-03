Nacional mantuvo su racha ganadora y venció a Jaguares en el Atanasio

Atlético Nacional se impuso 3-1 sobre Jaguares, en la fecha 14 de la Liga I-2021. El conjunto verdolaga mostró solidez y eficacia en los primeros 25 minutos que le bastaron para llevarse el resultado. Baldomero Perlaza y Jefferson Duque de penal, los anotadores de un nuevo triunfo verde, que lo puso parcialmente en el liderato del campeonato. En tiempo de descuento, Bryan Rovira cerró el tanteador en favor de los dirigidos por Alexandre Guimarães.

Con dominio de balón y constantes llegadas al área rival desde los costados, Atlético Nacional comenzó a resolver rápidamente un partido clave para afianzarse en la tabla de posiciones. Aunque Jaguares tuvo la primera llegada al minuto 12, con un remate de Eduardo Sosa desde la banda izquierda, los verdolagas, un minuto después, avisaron con Alex Castro, mediante un remate desde el sector derecho, lo que vendría más adelante.



Al minuto 16, Jefferson Duque con golpe de cabeza, desde el lado izquierdo del interior del área, mandó la pelota cerca del arco custodiado por José Luis Chunga. Sin embargo, al minuto 19 y tras una jugada colectiva, Baldomero Perlaza recuperó la pelota, combinó con Jonatan Álvez, quien desde el sector derecho y tras eludir varios contrarios, filtró la pelota hacia el corazón del área, donde apareció Perlaza para empujar la pelota al fondo de la red y poner al frente del marcador al local.



Sin reacción del contrario, los verdes marcaron el segundo gol, a través de Jefferson Duque quien transformó un penal que le cometieron a Jonathan Marulanda, cuando el ex Leones y Medellín ingresaba por derecha al área ‘felina’. El ‘devorador’ llegó a su sexto gol en el presente campeonato, igualando la línea de Jarlan Barrera, como los máximos anotadores del conjunto antioqueño.



Tras los goles, el equipo cordobés intentó recuperar las acciones de juego ofensivas y al minuto 36, Aldair Quintana cometió falta dentro del área, que el árbitro Bismarks Santiago no dudó en sancionar el penal. Un par de minutos después, Pablo Rojas transformó la falta en el 2-1 para los celestes. Metiéndose en el partido y encontrando un nivel más competitivo.



En la etapa complementaria, Nacional sometía al rival con toques cortos y certeros, Jaguares no encontraba como llegar al arco contrario. sobre el minuto 21, el local realizó dos cambios; ingresaron Danovis Banguero y Jarlan Barrera, en lugar de Juan David Cabal y Jefferson Duque. Sobre el minuto 40, Yerson Mosquera tuvo que ser sustituido por molestias físicas, en su lugar ingresó Geisson Perea. En tiempo de descuento y tras un contraataque, Bryan Rovira marcó el 3-1 definitivo a favor del conjunto antioqueño.



Al final, Nacional sigue sumando de a tres puntos, ya es la tercera victoria consecutiva, ratificando su solidez como local y doblegando a un rival directo en su lucha por clasificar en el grupo de los ocho. Jaguares apenas pudo lograr el descuento en el marcador, mediante un cobro de pelota quieta, pero nunca logró imponer su idea de juego.



En la próxima fecha, Atlético Nacional jugará el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, este sábado 27 de marzo, desde las 8:10 de la noche. Mientras que Jaguares de Córdoba descansa y retomará competencia el próximo martes 30 de marzo, cuando reciba en Montería al Junior desde las 8:05 de la noche.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8